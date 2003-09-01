Даша Васильева, скромная преподавательница московского вуза, получает огромное наследство и переезжает со всеми своими домочадцами и кошками в шикарный особняк в предместье Парижа. Но покой — не для русской женщины, закаленной в битвах с судьбой. Новоявленная миллионерша находит новый смысл жизни в работе сыщика-любителя. Распутав одно дело, Даша не останавливается на достигнутом: хобби приносит ей огромное удовольствие, а французской полиции и российской милиции — сплошную головную боль... Бывают же на свете чудеса! Наташа — бывшая скромная лаборантка — оказывается хозяйкой богатейшего имения под Парижем. Ее муж, погибший в автокатастрофе, оставил после себя колоссальное наследство. И разумеется, над лакомой добычей начинают кружить хищники. Тут и подозрительный дамский угодник Аллан, и не менее подозрительная некая Андре, и Жаклин — бесшабашная дочь разбогатевшей русской эмигрантки. Трудно уцелеть в стае этих акул. Но Наташа не намерена сдаваться, тем более ее лучшая подруга Даша готова разделить с ней все опасности этой нешуточной схватки...