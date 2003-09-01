Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Даша Васильева. Любительница частного сыска
1 постер
Киноафиша Сериалы Даша Васильева. Любительница частного сыска

Даша Васильева. Любительница частного сыска (2003 - 2005)

Dasha Vasileva. Lyubitel'nica chastnogo syska 18+
Год выпуска 2003
Страна Россия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 45 часов 0 минут

О чем сериал

Даша Васильева, скромная преподавательница московского вуза, получает огромное наследство и переезжает со всеми своими домочадцами и кошками в шикарный особняк в предместье Парижа. Но покой — не для русской женщины, закаленной в битвах с судьбой. Новоявленная миллионерша находит новый смысл жизни в работе сыщика-любителя. Распутав одно дело, Даша не останавливается на достигнутом: хобби приносит ей огромное удовольствие, а французской полиции и российской милиции — сплошную головную боль... Бывают же на свете чудеса! Наташа — бывшая скромная лаборантка — оказывается хозяйкой богатейшего имения под Парижем. Ее муж, погибший в автокатастрофе, оставил после себя колоссальное наследство. И разумеется, над лакомой добычей начинают кружить хищники. Тут и подозрительный дамский угодник Аллан, и не менее подозрительная некая Андре, и Жаклин — бесшабашная дочь разбогатевшей русской эмигрантки. Трудно уцелеть в стае этих акул. Но Наташа не намерена сдаваться, тем более ее лучшая подруга Даша готова разделить с ней все опасности этой нешуточной схватки...

В ролях
В ролях
Андрей Руденский
Андрей Руденский
Лариса Удовиченко
Лариса Удовиченко
Вера Сотникова
Вера Сотникова
Сергей Жарков
Сергей Жарков
Владимир Стержаков
Владимир Стержаков
Евдокия Германова
Евдокия Германова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.1 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Даша Васильева. Любительница частного сыска - Сезон 1 Сезон 1
2003, 15 эпизодов
 
Даша Васильева. Любительница частного сыска - Сезон 2 Сезон 2
2003, 15 эпизодов
 
Даша Васильева. Любительница частного сыска - Сезон 3 Сезон 3
2005, 15 эпизодов
 
Даша Васильева. Любительница частного сыска - Сезон 4 Сезон 4
2005, 15 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше