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Лесной разбойник
Der Räuber Hotzenplotz
Лесной разбойник , 2022
2022 / Германия / Швейцария
Трейлер
6.3
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Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
приключения
комедия
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6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
23 июня 2023
Премьера в мире
23 июня 2023
Режиссер
Michael Krummenacher
В ролях
Николас Офчарек
Аугуст Диль
Кристиана Пауль
Ханс Марквардт
Олли Диттрих
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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