Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мальдивы подождут" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лесной разбойник Лесной разбойник
Киноафиша Фильмы Лесной разбойник
Der Räuber Hotzenplotz

Лесной разбойник , 2022

2022 / Германия / Швейцария
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 23 июня 2023
Премьера в мире 23 июня 2023
Режиссер
Michael Krummenacher
В ролях
Николас Офчарек
Николас Офчарек
Аугуст Диль
Аугуст Диль
Кристиана Пауль
Кристиана Пауль
Ханс Марквардт
Олли Диттрих
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лесной разбойник 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Британцы в шоке: этот киноляп есть во всех экранизациях Шерлока Холмса, кроме советской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше