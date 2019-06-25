«Видок: Охотник на призраков»: Рецензия Киноафиши

Эжен Франсуа Видок годами скрывался от правосудия — он сбегал из тюрем, менял профессии и города. Но однажды в Париже его обвинили в преступлении, которого он не совершал. Тогда Видок лично поймал подставивших его злодеев, а потом взялся бороться с криминалом на улицах столицы. Вскоре его команда стала главной грозой преступного мира. Призраки прошлого не отпускают героя, и однажды ему приходится встретиться со старым знакомым.

Легендарная историческая личность уже давно не даёт покоя всевозможным деятелям искусства. Отсылки к биографии Видока нетрудно заметить хоть у Виктора Гюго в «Отверженных», хоть у Мориса Леблана в книгах об Арсене Люпене. Но если говорить о кино, то все помнят мистическую картину «Видок» с Жераром Депардьё — первый фильм, полностью снятый на цифровую камеру.

Именно на неё и решили сослаться российские локализаторы, выпуская в прокат новый фильм. В оригинале он назван просто ― «Император Парижа». Но если добавление имени главного героя выглядит вполне обоснованным, то подзаголовок «Охотник на призраков» лишь путает — в новом фильме нет никаких призраков и вообще мистики.

Видок: Охотник на призраков

Свежий «Видок» — просто криминально-драматическая история о том, как бывший заключённый становится главным истребителем преступности. Да и действие здесь больше сосредоточено не на каких-либо интригах, а на личности самого Видока. И выбор харизматичного Венсана Касселя на главную роль выглядит вполне обоснованным — он умеет выглядеть одновременно и «крутым парнем», и уставшим от сложностей жизни романтиком. Тем более что режиссёр Жан-Франсуа Рише уже работал с актёром в отличном фильме «Враг государства № 1».

Вот только повторить успех предыдущей совместной работы им не удалось. В первую очередь бросается в глаза проблема с декорациями и фоном. По антуражу «Видок» скорее напоминает французский или британский сериал, нежели серьёзный исторический фильм: пейзажи и костюмы выглядят слишком театрально, и даже грязь явно аккуратно нанесена гримёрами. Но если в мюзикле «Отверженные» это выглядит вполне допустимо, то в «Видоке» подобная неестественность разрушает всю атмосферу. Отвлечься от неё не получится, ведь даже художественные приёмы здесь слишком уж просты, будто фильм снимают по учебнику: испачканное кровью платье символизирует будущую трагедию, а пустое место в морге намекает на опасность, грозящую героям.

Экшен, увы, тоже не на высоте. Промо-материалы сообщают, что для фильма придумали новый вид боевого искусства, но на самом деле драки здесь зачастую так же театральны, как и всё остальное, и даже попытка прикрыть их потоками крови от сабельных ран выглядит не слишком убедительно.

Что же остаётся? Лишь хорошая актёрская игра. Главная звезда фильма, конечно, Венсан Кассель — на нём построен весь драматизм, и он своей харизмой вытягивает большинство сцен. Чуть менее известные актёры справляются тоже отлично: разношёрстная команда Видока в стиле классических «Неприкасаемых» радует яркостью, типажи злодеев меняются от отвратительного короля подполья до улыбчивого маньяка, а отношение к персонажу Дени Меноше за время действия меняется на противоположное.

Не дали раскрыться лишь Ольге Куриленко. Весь фильм намекает, что встреча её героини с Видоком приведёт к чему-то яркому, но эта линия просто теряется в остальных сюжетных перипетиях. Да и в целом сюжетная часть тоже не блещет оригинальностью. К тому же, с учётом реальной личности Видока, переживать за его героя не приходится.

Поэтому «Видок: Охотник на призраков» не вызывает почти никаких эмоций. В нём слишком мало драмы и декораций для исторического фильма, не хватает экшена для боевика и криминала и полностью отсутствует хоть какая-то интрига. Остаётся смотреть лишь на Венсана Касселя и других актёров и сожалеть, что им не достался фильм поинтересней.

Алексей Хромов