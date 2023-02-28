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Киноафиша Новости Арнольд Шварценеггер дебютирует на телевидении в тизере экшен-сериала «Фубар»

Арнольд Шварценеггер дебютирует на телевидении в тизере экшен-сериала «Фубар»

28 февраля 2023 09:59
Арнольд Шварценеггер дебютирует на телевидении в тизере экшен-сериала «Фубар»

Семейный шпионский боевик выйдет на экраны в конце мая.

Netflix выпустил первый тизер шпионского боевика «Фубар». Главные роли в сериале играют Арнольд Шварценеггер («Терминатор»), Моника Барбаро («Стамптаун»), Джей Барушель («Реальная любовь в Нью-Йорке»), Форчун Феймстер («Аквафина: Нора из Куинса») и Милан Картер («Меня зовут Долемайт»).

Шоу повествует об отце и дочери, которые работают на ЦРУ в тайне друг от друга. Однажды правда об их шпионских жизнях выходит наружу, и оказывается, что все их отношения были построены на лжи. Постепенно они учатся доверять друг другу и работать в паре для борьбы с общими врагами. Создатели проекта обещают, что зрителей ждет восьмисерийный сериал о семейных отношениях, наполненный юмором, экшеном и шпионскими интригами. В ролике показано, как персонаж Шварценеггера пафосно закуривает сигару, разъезжает по городу на дорогой машине и участвует в перестрелках.

Постановкой проекта занимается Фил Абрахам («Озарк»). Функции шоураннера выполняет Ник Сантора («Самая опасная игра»). Помимо исполнения главной роли, Шварценеггер выступает исполнительным продюсером. Для легендарной звезды боевиков «Фубар» станет первым сериалом в карьере. Сам он сравнивает это шоу со своими самыми известными работами, такими как «Правдивая ложь» (1994):

«Куда бы я ни пошел, люди спрашивают меня, планирую ли я сняться в еще одном большом боевике, таком как «Правдивая ложь». Что же, время наконец пришло. «Фубар» заворожит вас экшеном и рассмешит. И на этот раз удовольствие не будет длиться два часа — вы получите целый сезон».

Премьера «Фубара» состоится 25 мая на Netflix.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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