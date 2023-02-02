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Киноафиша Новости Девушки получают способность управлять электричеством в трейлере сериала «Власть»

Девушки получают способность управлять электричеством в трейлере сериала «Власть»

2 февраля 2023 12:45
Девушки получают способность управлять электричеством в трейлере сериала «Власть»

Шоу о неожиданном витке человеческой эволюции и его последствиях выйдет в конце марта.

Стриминговый сервис Prime Video опубликовал трейлер фантастического подросткового сериала «Власть». Главные роли в шоу сыграли Тони Коллетт («Соединенные штаты Тары»), Тохиб Джимо («Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»), Джон Легуизамо («Когда они нас увидят»), Аулии Кравальо («Моана») и Джош Чарльз («Общество мертвых поэтов»).

Сериал основан на одноименной книге английской писательницы Наоми Алдерман. Действие разворачивается в альтернативной реальности, где благодаря эволюции все молодые девушки развили внутри себя новый орган, способный вырабатывать электричество. Теперь они могут поражать током кого и что угодно по своему желанию. Однако далеко не все из них хотят использовать новые силы на благо общества: в трейлере можно увидеть, как героини включают школьную пожарную сигнализацию, чтобы пропустить урок, сжигают автомобили и сбивают самолеты, а некоторые из них даже решают устроить собственную революцию. В ответ на это военные США проводят совещание Объединенного комитета начальников штабов, а представители местной власти, в том числе мэр Сиэтла (Коллетт), пытаются разъяснить ситуацию прессе. Повествование проведет зрителей по самым разным уголкам Земли, включая тот же Сиэтл, Британию, Нигерию и Восточную Европу.

Постановкой сериала занимался целый коллектив режиссеров, в который вошли Рид Морано («Рассказ служанки»), Ниса Хардиман («Морские паразиты»), Шеннон Мерфи («Молочные зубы»), Угла Хейксдоуттир («Снегопад») и Лиза Ганнинг («Новизна»).

Премьера «Власти» состоится на Prime Video 31 марта.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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