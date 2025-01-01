Меню
Награды и номинации Джон Легуизамо

Золотой глобус 1996 Золотой глобус 1996
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Performance in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
 Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002 Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
 Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
