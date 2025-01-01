Меню
Персоны
Джон Легуизамо
Награды
Награды и номинации Джон Легуизамо
John Leguizamo
Награды и номинации Джон Легуизамо
Золотой глобус 1996
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Performance in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
