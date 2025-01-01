Меню
Пол Ньюман
Награды
Награды и номинации Пол Ньюман
Paul Newman
Награды и номинации Пол Ньюман
Оскар 1994
Jean Hersholt Humanitarian Award
Победитель
Оскар 1987
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1986
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 2003
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1995
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1983
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1982
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1969
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1968
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1964
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1962
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1959
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1958
Лучший актер
Победитель
Каннский кинофестиваль 1987
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1973
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1984
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1969
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1966
World Film Favorite - Male
Победитель
Золотой глобус 1964
World Film Favorite - Male
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1957
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
Золотой глобус 2003
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1968
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1963
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Золотой глобус 1962
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Miniseries
Номинант
Outstanding Miniseries
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
Best Foreign Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best Foreign Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
Best Foreign Actor
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Берлинале 1995
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1986
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
