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Киноафиша Новости Истерически точная пародия: вышел трейлер комедии «Всемирная история, часть 2»

Истерически точная пародия: вышел трейлер комедии «Всемирная история, часть 2»

7 февраля 2023 13:41
Истерически точная пародия: вышел трейлер комедии «Всемирная история, часть 2»

Джек Блэк в образе поющего Иосифа Сталина, Тайка Вайтити в образе Зигмунда Фрейда и многие другие артисты в неожиданных ролях.

Видеосервис Hulu продолжает напоминать о надвигающемся релизе многосерийного продолжения легендарной сатиры Мэла Брукса «Всемирная история, часть первая», в которой пожилой мэтр высмеивает различные знаковые события и личностей. Сиквел сделан по той же формуле, но теперь Бруксу помогают известные артисты, включая Тайку Вайтити, который предстанет в образе Зигмунда Фрейда, и Сета Рогена, сыгравшего Ноя.

В представленном ролике также показаны Джек Блэк в роли Иосифа Сталина, мелодично напевающего композицию Les Mis, Джош Гад в качестве невзлюбившего музыку Уильяма Шекспира, и комедиантка Ванда Сайкс, исполнившая сразу две роли — активистки Гарриет Табмен и политика Ширли Чисхолм. Но это, разумеется, далеко не все.

В фильме также снялись Зази Битц, Кумэйл Нанджиани, Дэнни ДеВито, Джонни Ноксвил, Айк Баринхолц, Дэвид Духовны, Дав Камерон, Памела Адлон, Гари Нгуен, Джош Фэйдем, Ивэн Шафран, Тим Балц, Джиллиан Белл, Кинта Брансон, Д’Арси Карден, Ронни Чиэн, Роб Кордри, Роб Риггл, Ханна Эйнбиндер, Джей Эллис, Реджи Уоттс, Эмили Ратаковски, Джейсон Александер, Фред Армисен и другие.

В предстоящей антологии покажут массу юмористических зарисовок на тему разнообразных эпохальных событий. 97-летний Брукс написал сценарий вместе с Дэвидом Стассеном («Сексуальная жизнь студенток»). Наряду со Стассеном режиссурой сегментов занимались Ник Кролл («Не беспокойся, дорогая»), Элис Матиас («Атака голливудских клише!») и Лэнс Бэнгс («Моусес Сторм: Белый мусор»).

Все серии «Всемирной истории, часть 2» выйдут за четыре дня — с 6 по 9 марта.

Фото: Hulu
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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