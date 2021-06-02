«Мейнстрим»: Рецензия Киноафиши

Фрэнки (Майя Хоук) – часть разочарованного поколения, мечтающего добиться успеха в мире эмодзи и лайков. По вечерам она работает барменом, чтобы оплатить аренду, а днем слоняется по Лос-Анджелесу, снимая небольшие видеоролики для своего маленького YouTube-канала. Запечатлев однажды на камеру Линка (Эндрю Гарфилд) в костюме крысы, который на ходу сочиняет перед покупателями антипотребительский манифест, девушка хватается за свой счастливый билет и набирает тысячи просмотров. Вскоре, объединив свои силы с Джейком (Нат Вулф), коллегой Фрэнки, герои начинают вместе работать над контентом, создавая провокационные видео и бросая вызов общественным условностям. Это станет началом новой эры: прощай нелюбимая работа, да здравствуют лайки, подписки, рекламные интеграции.

Впервые Джиа Коппола, внучка создателя «Крестного отца», заявила о себе в 2013 году. Именно в тот год вышла ее дебютная картина «Пало-Альто» – нетривиальная история о подростковом мире в холодных тонах, немного напоминающая работы другой представительницы знаменитого семейства – Софии Копполы. Тогда на юных школьников был брошен сочувствующий взгляд авторки, явно пытающейся понять каждого из героев и сделать его максимально живым и узнаваемым на экране. И вот спустя восемь лет в «Мейнстриме», второй картине Копполы, очередные представители молодежи, уже не школьники, но еще и не вполне взрослые, предстают перед зрителями как карикатурные фигуры о поколении Z. В своем фильме Джиа вступает, вероятно, на незнакомую для себя территорию, где ей, впрочем, абсолютно не хочется устанавливать диалог с теми самыми людьми, для которых YouTube и прочие социальные сети стали привычным делом. Из-за отсутствия сострадания и понимания происходящего лента напоминает осуждающий взгляд сверху вниз: ирония над инфлюенсерами, сомнительный посыл об одиночестве в сети, зомбическая одержимость лайками и комментариями. Все это выглядит настолько плоско и в лоб, что, кажется, словно твой дальний родственник в надежде войти в мир современной молодежи отправляет открытки в WhatsApp и пытается завязать неловкую беседу.

Мейнстрим

Эндрю Гарфилд в роли противоречивого безумца становится неким нигилистическим мессией, который сейчас придет и объяснит всем, почему телефоны – это плохо, а интернет развращает и без того хрупкое сознание подростков. Вероятно, мысль Копполы могла бы быть хоть немного революционной, выпусти она свой фильм лет на 10 раньше, однако сейчас, в 20-е годы, это кажется чем-то чересчур банальным. Кроме того, режиссерка не делает никаких выводов: разоблачая виртуальную картинку, полной фальши и соблазна, многие вопросы остаются витать в пространстве фильма. Может, отбросив намерение произвести фурор и сосредоточившись на отдельных темах, фильм об интернете не вызывал бы такую скуку и желание сидеть в телефоне во время просмотра.

Как бы то ни было, видеть в картине лишь ее изъяны – это почти то же, что делает сам «Мейнстрим». Избегая подобного ракурса, напоследок хочется выделить то, что действительно кажется оригинальным режиссерским видением Копполы. Одно из самых запоминающихся в работе – то, как начало фильма демонстрирует стилизацию под немое кино. Мы видим на экране мысли Фрэнки, и, кажется, она могла бы быть идеальным рассказчиком этой истории, голосом автора. Тема интернета также может стать метафорой индустрии кино: то, что начинается как независимый инди-фильм со своим посылом (ведь как ни крути Фрэнки – это режиссер) превращается в чисто коммерческий продукт, когда в производство начинают вмешиваться продюсеры и крупные студии.

Мейнстрим

Фильм, который так отчаянно стремится войти в тренды и быть отголоском эпохи, застревает уже где-то посередине и медленно теряет свою аудиторию. Тем не менее у картины есть шанс найти своих зрителей: это и любители нетрадиционного фестивального кино, и поклонники социальной сатиры, а также те, кому интересно, как сложилась карьера Эндрю Гарфилда после «Человека-паука».