Спасти Бикини-Боттом: фильм Сэнди Чикс

Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie 18+
О фильме

Когда Бикини-Боттом выкапывают из недр океана, белка-ученая Сэнди Чикс и ее друг Губка Боб Квадратные Штаны отправляются в Техас, чтобы спасти родной город.

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 1 августа 2024
Премьера в мире 1 августа 2024
Дата выхода
18 октября 2024 Китай
Производство Nickelodeon Animation Studios, Nickelodeon Movies, United Plankton Pictures
Другие названия
Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie, Al rescate de Fondo de Bikini: La película de Arenita Mejillas, S.O.S. Bikini Bottom: Une mission pour Sandy Écureuil, A Missão de Sandy Bochechas, Bikini Kasabası'nı Kurtarmak: Sandy Cheeks Filmi, Bikinifenék megmentése: Szandi Csovi nagy kalandja, Giải Cứu Bikini Bottom: Sứ Mệnh Của Sandy Cheeks, Ocalić Bikini Dolne: Sandy w akcji, Rettet Bikini Bottom: Der Sandy Cheeks Film, Salvar Bikini Bottom: O Filme da Sandy Cheeks, Sandy Obrăjori: Salvăm Fundul Oceanului, Sandy's Grote Film: Op zoek naar Bikinibroek, Saving Bikini Bottom, SvampBob Fyrkant: Sandy räddar Bikinibotten, Svampebob Firkant: Sandy redder Bikinibunden, Сенді Щікс: Порятунок Бікіні Боттом, Спасти Бикини-Боттом: Фильм Сэнди Чикс, サンディ・チークスのビキニタウン救出大作戦, 海绵宝宝：拯救比奇堡, 海绵宝宝外传电影：松鼠珊迪, 海绵宝宝松鼠珊迪衍生电影, 珊迪大電影：拯救比奇堡
Режиссер
Лиза Джонсон
В ролях
Том Кенни
Том Кенни
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Билл Фагербакки
Билл Фагербакки
мистер Лоуренс
Роджер Бампасс
Роджер Бампасс
Киноафиша.инфо 11 сентября 2024, 18:43
Мы понимаем, что вряд ли кто-то может быть не в курсе, что события разворачиваются на дне, но всё-таки давайте без спойлеров 😏
2020privet 11 сентября 2024, 09:10
Днооооооо!
