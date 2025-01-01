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Три сестры
Билеты от 1500₽
Киноафиша Три сестры

Спектакль Три сестры

Старый спектакль Галины Волчек в новой редакции
Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

«Три сестры» — мечты о Москве. Звезды театра и кино на Другой сцене Современника

В театре вновь зазвучит знакомая история о чеховских сестрах, об их мечтах и разочарованиях. Спектакль «Три сестры» в постановке Галины Волчек погружает зрителей в мир Ольги, Маши и Ирины — трех сестер, каждый из которых стремится к своему идеалу жизни.

Персонажи и их мечты

Ольга, старшая из сестер, чувствует, что злость и недовольство старят её душу. Она не находит удовлетворения в своей работе в гимназии и мечтает о переменах. Маша — средняя сестра, испытывающая разочарование в своем браке, задается вопросом, зачем вышла замуж. Её сердце жаждет настоящей любви и страсти. Ирина, младшая из сестер, стремится найти свое призвание, заняться делом, которое возвышает и приносит радость.

Мечта о Москве

Все три сестры мечтают о Москве. Эта мечта становится символом свободы и возможности для них. Однако, несмотря на их стремление, реальность оказывается суровой. Почему же мечта чеховских сестер остается несбыточной? Почему они тратят свою молодую энергию впустую, не успевая насладиться жизнью?

Спектакль с характерными сценами

Спектакль наполнен глубокими эмоциями и сценами, которые оставляют сильное впечатление. Важно отметить, что в ходе действия присутствуют сцены, демонстрирующие курение табака. Курение вредит вашему здоровью, и этот аспект подчеркивает контраст между мечтами сестер и их реальной жизнью.

Не упустите возможность увидеть эту замечательную постановку, которая продолжает оставаться актуальной и близкой каждому из нас. «Три сестры» — это не просто спектакль, это история о каждом, кто когда-либо мечтал о лучшей жизни.

Режиссер
Галина Волчек
Галина Волчек
В ролях
Илья Лыков
Елена Плаксина
Елена Плаксина
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Полина Пахомова
Виктория Романенко
Виктория Романенко

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 октября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры

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