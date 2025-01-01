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Интуиция
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Киноафиша Интуиция

Спектакль Интуиция

Постановка
Современник. Другая сцена 18+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Интуиция»: Последний день перед вечностью

Что нас ждет в последний день жизни? Какой будет встреча с неизбежным? На эти важные вопросы отвечают Александр Цыпкин и Константин Хабенский в своей новой пьесе «Интуиция». Спектакль представляет собой сборник из 13 монологов, каждый из которых раскрывает уникальную и глубокую человеческую историю.

Погружение в чистилище

Герои спектакля оказываются в пространстве, которое отдалённо напоминает чистилище Данте Алигьери. Это место, где они сталкиваются с собственными страхами, сожалениями и надеждами. Каждый монолог — это не просто рассказ, а целая жизнь, полная нелепиц и горьких моментов.

Влияние зрителей на судьбу героев

Одним из уникальных аспектов спектакля является возможность зрителей влиять на судьбу персонажей. Каждый зритель получает шанс отдать голос за героя, который, по его мнению, заслуживает сожаления и ещё одного шанса прожить свой последний день. Это создает интерактивный элемент, который погружает зрителей в атмосферу спектакля и заставляет задуматься о жизни и смерти.

Интересные факты о спектакле

  • Пьеса «Интуиция» уже успела завоевать множество наград на театральных фестивалях.
  • Александр Цыпкин известен своими глубокими и трогательными текстами, которые затрагивают сердца зрителей.
  • Константин Хабенский — не только актёр, но и режиссёр, который привносит в спектакль свою уникальную интерпретацию.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который заставит вас взглянуть на жизнь с новой стороны. «Интуиция» — это не просто театральное представление, а повод для размышлений о самом важном.

Режиссер
Данила Чащин
В ролях
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Степан Белозеров
Александр Берда
Владислав Ветров
Владислав Ветров
Илья Древнов
Илья Древнов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Интуиция

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