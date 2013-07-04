Пока еще жива
– Жестоко отомстив за убийство мужа, Полина бежит в Одессу, где надеется скрыться от своих безжалостных врагов. Случайное знакомство с молодым и обаятельным Глебом начинает перерастать в нечто большее, чем просто симпатия. Но у мафии длинные руки, и в южный город прибывают авторитеты, чтобы «закрыть тему» — так Полина невольно становится поводом для «разборок» за передел сфер влияния. Чтобы остановить эту бесконечную криминальную сагу, Полина вынуждена из жертвы превратиться в охотника на «дона» и втягивает в эту опасную игру своих новых и, как выясняется, «непростых» знакомых…
Авторизация по e-mail