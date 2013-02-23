Сериал «Анна Герман. Тайна белого ангела» – это история о жизни легендарной польской исполнительницы. В сериале звучат культовые хиты Анны Герман. На самом пике своей популярности она попадает в автомобильную аварию и оказывается прикована к кровати. 12 дней артистка находится без сознания. В это время она вновь переживает печальные события своего детства – задержание отца, которого обвинили в государственной измене, безрадостные путешествия их семьи по Средней Азии, гибель брата, боевые действия и побег в Польшу.