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Постер к сериалу Анна Герман. Тайна белого ангела
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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Киноафиша Сериалы Анна Герман. Тайна белого ангела

Анна Герман. Тайна белого ангела (2013 - 2013)

Анна Герман. Тайна белого ангела 16+
Год выпуска 2013
Страна Россия/Украина/Польша/Хорватия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Телеканал TVP1
Продолжительность сериала 8 часов 20 минут
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О чем сериал

Сериал «Анна Герман. Тайна белого ангела» –  это история о жизни легендарной польской исполнительницы. В сериале звучат культовые хиты Анны Герман. На самом пике своей популярности она попадает в автомобильную аварию и оказывается прикована к кровати. 12 дней артистка находится без сознания. В это время она вновь переживает печальные события своего детства – задержание отца, которого обвинили в государственной измене, безрадостные путешествия их семьи по Средней Азии, гибель брата, боевые действия и побег в Польшу. 

В ролях
В ролях
Марат Башаров
Марат Башаров
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Мария Порошина
Мария Порошина
Мария Беккер
Константин Милованов
Константин Милованов
Игорь Сергеев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Анна Герман. Тайна белого ангела - Сезон 1 Сезон 1
2013, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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