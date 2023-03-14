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Киноафиша Новости Детективный сериал «Три-Пайнс» с Альфредом Молиной ограничится одним сезоном

Детективный сериал «Три-Пайнс» с Альфредом Молиной ограничится одним сезоном

14 марта 2023 13:53
Детективный сериал «Три-Пайнс» с Альфредом Молиной ограничится одним сезоном

Создатели шоу не пришли к взаимовыгодному соглашению по поводу будущего проекта.

Стриминговый сервис Prime Video объявил о закрытии детективного сериала «Три-Пайнс». Первый сезон шоу, завершившийся 23 декабря, станет для шоу последним.

Центральные роли в сериале исполняли Альфред Молина («Человек-Паук: Нет пути домой»), Россиф Сазерленд («Рассказ служанки»), Эль-Майя Тэйлфизерс («Чистота крови») и Сара Бут («Республика Сары»).

Проект основан на серии детективных романов канадской писательницы Луизы Пенни «Старший инспектор Гамаш», действие которых разворачивается в отдаленной вымышленной деревне под названием Три-Пайнс, расположенной в Квебеке. В центре сюжета — инспектор Гамаш (Молина), прибывший в Три-Пайнс для расследования загадочного убийства. Первый сезон, состоящий из восьми эпизодов, посвящен расследованию четырех разных дел, по две серии на каждое. Последний эпизод закончился клиффхэнгером, в котором Гамаш оказывается на волосок от смерти, а вся команда инспектора мчится ему на выручку.

Шоураннером выступала Эмилия Ди Джироламо («Великолепные Медичи»). Она покинула сериал вскоре после окончания производства первого сезона для работы над другими проектами. По ее словам, Prime Video вел переговоры о продлении сериала со студией Left Bank и компанией Sony, которые занимались производством «Три-Пайнс», но стороны не смогли прийти к взаимовыгодному соглашению.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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