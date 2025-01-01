Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Арнольд Шварценеггер
Награды
Награды и номинации Арнольда Шварценеггера
Arnold Schwarzenegger
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Арнольда Шварценеггера
Золотой глобус 1977
Best Acting Debut in a Motion Picture - Male
Победитель
Золотой глобус 1995
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Победитель
Золотая малина 2005
Худший неудачник за 25 лет
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2021
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2015
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2001
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2000
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1998
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1994
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1983
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Best Male Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1997
Best Action Sequence
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Best Dance Sequence
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Еще одна жуткая история Кинга оживет в кино: экранизируют новеллу, которая вышла в 2020 году, но ее уже полюбили
«Полюбить — так…» кого? Дальше помните? Тест по культовым репликам «Москва слезам не верит» для самых умных
«Слизали» у «Игры в кальмара»: 4 сезон «Алисы в Пограничье» перенесут в Америку?
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667