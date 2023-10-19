Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Новенький" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Слай Слай
Киноафиша Фильмы Слай
Sly

Слай, 2023

2023 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Том Зимни
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
Джон Херцфелд
Джон Херцфелд
Фрэнк Сталлоне
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
8.6 IMDb
Написать отзыв
Постер фильма Слай 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сильвестр Сталлоне размышляет об иллюзорности успеха в трейлере документального фильма «Слай» Также актер оценивает свое наследие.
Написать
19 октября 2023 13:40
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Вася не в себе
Вася не в себе
2023, Россия, комедия
Анатомия падения
Анатомия падения
2023, Франция, криминал, драма, триллер
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Искушение
Искушение
2023, Польша, драма, триллер
Выжившая
Выжившая
2023, США, триллер
Related video
Это позор: женщинам в возрасте 45+ лучше забыть о трех популярных стрижках
Их ждет счастливое будущее: три удачных имени для женщин
Детям наврали о судьбе клоунессы Ириски из «АБВГДейки»: пропала по жуткой причине
Кого признали певицей номер один в России: удивитесь, но не Долину
Плохие новости: ледовое шоу Авербуха возобновят при одном условии
Личная «тюрьма»: как выглядит дом, в котором живет запертой Эдита Пьеха
Запомнил пухлощекой малышкой: участь сестры Космоса из «Бригады» доводит до слез
Мать Алины Кабаевой известна за границей: в России красавицу мало кто видел (фото)
Принято считать, что эту сказку царской России украли у иностранцев: популярный миф опровергли
Известный артист намекнул на причастность к гибели Шатунова: под угрозой дети звезды
Чеченский любовник предпочел Собчак другую: обомлеете, узнав, с кем он жил
Тест «Головоломка»: кто управляет вашим разумом?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше