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Слай
Sly
Слай, 2023
2023 / США
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Жанр:
биография
документальный
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Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Том Зимни
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Арнольд Шварценеггер
Квентин Тарантино
Джон Херцфелд
Фрэнк Сталлоне
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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0
голосов
8.6
IMDb
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2 постера
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Сильвестр Сталлоне размышляет об иллюзорности успеха в трейлере документального фильма «Слай»
Также актер оценивает свое наследие.
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19 октября 2023 13:40
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