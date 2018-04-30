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Постер сериала История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном
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Киноафиша Сериалы История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном

История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном (2018 - 2018)

James Cameron's Story of Science Fiction 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал AMC
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут

О чем сериал

Культовый режиссер Джеймс Кэмерон берет интервью у шести выдающихся творцов, которые осмыслили жанр научной фантастики в кино. Гильермо дель Торо, Джордж Лукас, Кристофер Нолан, Арнольд Шварценеггер, Ридли Скотт и Стивен Спилберг делятся своими взглядами на влияние этого жанра на кинематограф: с момента зарождения до известного нам сегодня феномена поп-культуры — блокбастера. В каждом из эпизодов Джеймс Кэмерон задает своим маститым собеседникам один из вопросов, над которыми человечество размышляло на протяжении не одного века. В ходе съемок создатель сериала обращается к научно-фантастическому прошлому, чтобы лучше понять, как появились на свет наши любимые фильмы, телешоу, книги и видеоигры.

В ролях
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Кристофер Нолан
Кристофер Нолан
Ридли Скотт
Ридли Скотт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 6 эпизодов
 
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