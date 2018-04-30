Культовый режиссер Джеймс Кэмерон берет интервью у шести выдающихся творцов, которые осмыслили жанр научной фантастики в кино. Гильермо дель Торо, Джордж Лукас, Кристофер Нолан, Арнольд Шварценеггер, Ридли Скотт и Стивен Спилберг делятся своими взглядами на влияние этого жанра на кинематограф: с момента зарождения до известного нам сегодня феномена поп-культуры — блокбастера. В каждом из эпизодов Джеймс Кэмерон задает своим маститым собеседникам один из вопросов, над которыми человечество размышляло на протяжении не одного века. В ходе съемок создатель сериала обращается к научно-фантастическому прошлому, чтобы лучше понять, как появились на свет наши любимые фильмы, телешоу, книги и видеоигры.