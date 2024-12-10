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Киноафиша Сериалы Секретный уровень

Секретный уровень (2024 - …)

Secret Level 18+
Год выпуска 2024
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 13 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 3 часа 15 минут

О чем сериал

Новый анимационный антологический сериал для взрослых, который включает оригинальные истории, разворачивающиеся в мирах некоторых из самых любимых видеоигр. От создателей LOVE, DEATH + ROBOTS, каждый из 15 эпизодов — это настоящее празднование игр и геймеров. Вдохновение для 15 эпических историй черпалось из таких игр, как Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, различные игры PlayStation Studios, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament и Warhammer 40,000.

Секретный уровень - трейлер первого сезона
Секретный уровень  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Элоди Юнг
Элоди Юнг
Рики Уиттл
Рики Уиттл
Нельсон Ли
Фред Татаскьор
Фред Татаскьор
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Секретный уровень - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 15 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
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