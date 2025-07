Новый анимационный антологический сериал для взрослых, который включает оригинальные истории, разворачивающиеся в мирах некоторых из самых любимых видеоигр. От создателей LOVE, DEATH + ROBOTS, каждый из 15 эпизодов — это настоящее празднование игр и геймеров. Вдохновение для 15 эпических историй черпалось из таких игр, как Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, различные игры PlayStation Studios, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament и Warhammer 40,000.