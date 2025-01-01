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Постер сериала Байки из склепа
Постер сериала Байки из склепа
Постер сериала Байки из склепа
Постер сериала Байки из склепа
Постер сериала Байки из склепа
Постер сериала Байки из склепа
Постер сериала Байки из склепа
Постер сериала Байки из склепа
Постер сериала Байки из склепа
Постер сериала Байки из склепа
Рейтинги
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Киноафиша Сериалы Байки из склепа

Байки из склепа (1989 - 1996)

Tales from the Crypt 18+
Год выпуска 1989
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 34 часа 6 минут

О чем сериал

Сериал «Байки из склепа» был создан в 1989 году и основан на одноименном комиксе. В каждой серии показывается отдельная история ужасов, которую рассказывает Хранитель — зловещий скелет в мантии. Героями новелл неизменно выступают недобросовестные граждане, коих в конечном счете настигает кара. Идея проекта принадлежит знаменитому режиссеру Роберту Земекису, который также выступил режиссером одного из эпизодов, а многие роли исполнили актеры, впоследствии ставшие голливудскими суперзвездами. Хоррор-антология получила широкую популярность благодаря своей атмосфере, черному юмору и грандиозным концовкам, от которых кровь стынет в жилах.

В ролях
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
Тим Рот
Тим Рот
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Деми Мур
Деми Мур
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг
Майкл Айронсайд
Майкл Айронсайд
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Байки из склепа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1989, 6 эпизодов
 
Байки из склепа - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1990, 18 эпизодов
 
Байки из склепа - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1991, 14 эпизодов
 
Байки из склепа - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1992, 14 эпизодов
 
Байки из склепа - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
1993, 13 эпизодов
 
Байки из склепа - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
1994, 15 эпизодов
 
Байки из склепа - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
1996, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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