Сериал «Байки из склепа» был создан в 1989 году и основан на одноименном комиксе. В каждой серии показывается отдельная история ужасов, которую рассказывает Хранитель — зловещий скелет в мантии. Героями новелл неизменно выступают недобросовестные граждане, коих в конечном счете настигает кара. Идея проекта принадлежит знаменитому режиссеру Роберту Земекису, который также выступил режиссером одного из эпизодов, а многие роли исполнили актеры, впоследствии ставшие голливудскими суперзвездами. Хоррор-антология получила широкую популярность благодаря своей атмосфере, черному юмору и грандиозным концовкам, от которых кровь стынет в жилах.