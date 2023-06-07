Сериал «Арнольд» – это документальный проект о жизни и карьере актера, культуриста, бизнесмена и политика Арнольда Шварценеггера. Простой парень из Австрии сумел стать одним из самых знаменитых людей на планете и воплотить в жизнь «американскую мечту». События разделены на три этапа – по основным периодам жизни актера. Действие начинается, когда юный Арни ценой невероятных трудов перебирается в США и начинает ходить по голливудским кастингам. Затем идут этапы его становления как актера и губернатора Калифорнии.