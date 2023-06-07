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Постер сериала Арнольд
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Киноафиша Сериалы Арнольд

Арнольд (2023 - 2023)

Arnold 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Сериал «Арнольд» – это документальный проект о жизни и карьере актера, культуриста, бизнесмена и политика Арнольда Шварценеггера. Простой парень из Австрии сумел стать одним из самых знаменитых людей на планете и воплотить в жизнь «американскую мечту». События разделены на три этапа – по основным периодам жизни актера. Действие начинается, когда юный Арни ценой невероятных трудов перебирается в США и начинает ходить по голливудским кастингам. Затем идут этапы его становления как актера и губернатора Калифорнии.

Арнольд - трейлер
Арнольд  трейлер
В ролях
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
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Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Арнольд - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 3 эпизода
 
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