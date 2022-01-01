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Лино Вентура
Лино Вентура
Lino Ventura
О персоне
Фильмография
Лино Вентура
Lino Ventura
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Дата рождения
14 июля 1919
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
22 октября 1987
Карьера
Актер
Биография Лино Вентуры
Родился 14 июля 1919 года. Парма, Италия.
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Фильмография Лино Вентуры
Богач
приключения
1983, Канада / Франция
6.0
Отверженные
драма
1982, Франция
7.0
Прикосновение медузы
детектив, триллер, драма
1978, Франция / Великобритания
7.0
Прощай, полицейский
триллер, криминал, драма
1975, Франция
6.0
Сиятельные трупы
триллер, детектив, криминал
1975, Италия / Франция
7.0
С Новым годом!
мелодрама, криминал, комедия
1973, Франция / Италия
7.0
Зануда
комедия
1973, Франция / Италия
6.0
Приключение есть приключение
приключения, комедия
1972, Франция / Италия
7.0
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