Сериал «Говорящий с призраками» – это американский триллер о частном детективе из Лос-Анджелеса. Фрэнк Тейлор умудряется раскрывать самые запутанные дела, имея на руках минимум улик и свидетельских показаний. Многие конкурирующие коллеги считают его самим дьяволом, в то время как довольные клиенты видят в нем своего спасителя и настоящего ангела. Мужчина способен связать воедино события, которые, казалось бы, не могут иметь ничего общего. Так, самоубийство бывшего военного приводит его к похитителю светской львицы.