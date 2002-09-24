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Постер сериала Говорящий с призраками
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Киноафиша Сериалы Говорящий с призраками

Говорящий с призраками (2002 - 2002)

Haunted 18+
Год выпуска 2002
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал UPN
Продолжительность сериала 7 часов 53 минуты

О чем сериал

Сериал «Говорящий с призраками» – это американский триллер о частном детективе из Лос-Анджелеса. Фрэнк Тейлор умудряется раскрывать самые запутанные дела, имея на руках минимум улик и свидетельских показаний. Многие конкурирующие коллеги считают его самим дьяволом, в то время как довольные клиенты видят в нем своего спасителя и настоящего ангела. Мужчина способен связать воедино события, которые, казалось бы, не могут иметь ничего общего. Так, самоубийство бывшего военного приводит его к похитителю светской львицы.

В ролях
В ролях
Мэттью Фокс
Мэттью Фокс
Линн Коллинз
Линн Коллинз
Шон Кристиан
Бьянка Лоусон
Бьянка Лоусон
Расселл Хорнсби
Расселл Хорнсби
Махершала Али
Махершала Али
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Говорящий с призраками - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2002, 11 эпизодов
 
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