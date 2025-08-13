«Голый пистолет»: Рецензия Киноафиши

Возрастной и уставший от боевиков Лиам Нисон регулярно обещает, что завяжет с экшен-фильмами, но этот день все никак не настает. В этот раз актер решил выйти из привычного образа спасителя и сыграл копа в абсурдистской пародии на полицейские нуары. Рассказываем, почему «Голый пистолет» неожиданно удался, и как авторам удалось создать по-настоящему олдскульную комедию в эпоху «осторожного» юмора.

Фрэнк Дребин — младший (Лиам Нисон) — неуклюжий полицейский из Лос-Анджелеса и сын легендарного лейтенанта Фрэнка Дребина (Лесли Нильсен) из предыдущих частей. Что тот, что другой запросто может уснуть за рулем и сбить пешеходов, а затем остановить ограбление банка. И эти нюансы не мешают Дребину-младшему охотиться на плохих парней. Сойтись в рукопашном бою с толпой грабителей? Без проблем. Распутать заговор? С трудом, но почему бы и нет. Нарушить закон? И тут герой не отстает. Ситуация выходит из-под контроля (хотя где контроль и где Дребин), когда техномагнат Ричард Кейн (Дэнни Хьюстон) планирует устроить апокалипсис с помощью передовых технологий, превращающих людей в дикарей. На помощь Фрэнку приходит такая же неуклюжая, как и он сам, но сексуальная писательница в жанре тру-крайм Бет Дэвенпорт (Памела Андерсон). Правда, тру-крайм в данном случае вовсе не тру-крайм, потому что Бет сама придумала все преступления, описанные в ее книгах. Вместе они пытаются остановить злодея, а любовь главных героев становится краеугольным камнем картины.

Неожиданное переосмысление «Голого пистолета» на этапе анонса наделало немало шума. Оригинальный фильм с Лесли Нильсеном был продолжением комедийного односезонника «Полицейский отряд» (1982) от Джима Абрахамса, Дэвида Цукера и Джерри Цукера. Сериал так полюбился зрителям, что через семь лет перерос в полнометражное продолжение, а затем и в полноценную трилогию. Именно «Голый пистолет» закрепил за Нильсеном репутацию звезды абсурдных комедий и пародий. Шутки с каменным лицом, сюрреалистические ситуации и полное безумие — все это началось именно с «Голого пистолета». Киноделы пытались воскресить жанр и в наше время. Например, «Копы в глубоком запасе» или «Мачо и ботан» (ремейк) — фильмы о том же самом, хоть и с лоском современности. К 2024 году индустрия, переполненная ремейками, дошла и до культового оригинала Цукеров. Стоит оговориться, что «Голый пистолет» все же не совсем ремейк, потому что сюжетно он продолжает картины с Нильсеном. Открытым оставался главный вопрос: смогут ли авторы новой интерпретации беспардонно шутить над всем подряд? С небольшой оговоркой, но все же ответ получен — да, смогли.

Если исключить параллели с оригиналом, то у режиссера Акивы Шаффера получилось достаточно самобытное и гомерически смешное кино. Абсурдность зашкаливает в каждой сцене. Шаффер, который многие годы работал над пародией на полицаев в сериале «Бруклин 9-9», уверенно почувствовал, где можно переступить черту, а где следует аккуратно остановиться. На удивление в фильме даже проскакивают легкие расистские ремарки, читающиеся не с первого раза.

Режиссер и сценаристы, известные по сериалам, — это удачный выбор, учитывая, что вайбы малых экранов были присущи и оригиналу. В этот раз поколенческий разрыв оказался не катастрофическим — хоть Цукеров и не привлекли, зато наследие новой волны кинематографических комиков отработало ничуть не хуже. При просмотре в кинотеатре особенно ценен момент, когда зрители закатываются от смеха. Истощение жанра и уход комедий на стриминги наглядно демонстрирует, что перерождение неминуемо. И «Голый пистолет» стал ярким примером этого.

Чтобы оценить многочисленные пасхалки и шутки, желательно иметь представление об оригинале. Авторы дубляжа всеми силами стараются передать игру слов, и местами это не получается. То ли каламбуры невозможно адаптировать, то ли Дребин действительно говорит что-то настолько несуразное, что понять в состоянии только он сам. И все же на общем впечатлении это никак не сказывается. Множество гэгов носят визуальный характер, поэтому посмеяться точно придется — и не раз.

Главная сложность фильма была на этапе кастинга. Изначально утверждение Нисона на роль не было принято всерьез, потому что за последние 15 лет он укрепился в картинах на грани категории Б. Нужно отдать должное Нисону, потому что самоирония — мощная черта, присущая не каждому актеру. И Дребин у него получился действительно смешной. Не похожий на Нильсена, но с теми же дураковатыми чертами своего экранного отца. Те же самые лестные эпитеты можно направить в адрес Памелы Андерсона, которая триумфально напомнила о себе в драме «Шоугерл» (2024). Ее героиня удачно вписалась в тон «Голого пистолета», да и выглядит она хорошо. Последние слухи и вовсе сигнализируют о том, что у них с Нисоном роман. Если это, конечно, не пиар-ход: официальных заявлений от представителей актеров не было. На фоне Нисона слегка потерялся Пол Уолтер Хаузер, играющий сына Эда Хокена из оригинального «Голого пистолета». У Хаузера в последние годы случился подъем, что неудивительно. Его комедийная харизма давно на прицеле продюсеров, а Клинт Иствуд и вовсе разглядел в нем драматический талант в фильме «Дело Ричарда Джуэлла».

Если абстрагироваться от «Голого пистолета» с Лесли Нильсеном и рассматривать нову картину как самобытное произведение, то фильм все равно хорош. И хорош он своей простотой. Небольшой хронометраж и вовсе делает его невероятно легким для одноразового просмотра. Если говорить о нем, как о духовном наследнике — и тут все неплохо. Авторы уважили оригинал, беспардонно пошутили и попросту порадовали зрителей продолжением знаменитой комедии. Запатентованный Цукерами юмор получил вполне удачную современную адаптацию. Фильма Шаффера не должен получить сиквел. По словам Нисона, это одноразовая акция, но не забываем, что последние десять лет тот же Нисон обещает завязать с боевиками, но он по-прежнему в строю.