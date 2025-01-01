Меню
Награды и номинации Лиама Нисона
Награды и номинации Лиама Нисона
Оскар 1994
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучшая мужская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1996
Лучший актер
Победитель
Золотая малина 2013
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
