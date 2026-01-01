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Решение проблемы
Решение проблемы
, 2026
The Fix
США / боевик, триллер
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О фильме
Расписание
Персоны
Места съёмок
Пойду
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В ролях
Лиам Нисон
Larry
Уэс Чэтэм
Alex
Титус Уэлливер
Закари Ливай
Tucker
Навид Негабан
Qasim
Аннет Махендру
Sophie
Grant Harvey
Matt
Августо Агилера
Bruce
Нуман Аджар
Nadir
Нааз Норози
Zara
Оливер Тревена
Куинси Исайя
Clay
Режиссер
Гай Моше
Сценарист
Гай Моше
,
Марк Баччи
,
Рон Хатчинсон
,
Baz
Композитор
Federico Bisozzi
,
Davide Tomat
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера в мире
11 сентября 2026
Дата выхода
16 октября 2026
Испания
11 сентября 2026
США
Бюджет
$32 000 000
Производство
Latigo Films, Dreamtime Films, Astral Future
Другие названия
The Fix, Hotel Tehran
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