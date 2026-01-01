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Решение проблемы

, 2026
The Fix
США / боевик, триллер
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В ролях

Лиам Нисон
Лиам Нисон
Larry
Уэс Чэтэм
Уэс Чэтэм
Alex
Титус Уэлливер
Титус Уэлливер
Закари Ливай
Закари Ливай
Tucker
Навид Негабан
Навид Негабан
Qasim
Аннет Махендру
Аннет Махендру
Sophie
Grant Harvey
Matt
Августо Агилера
Августо Агилера
Bruce
Нуман Аджар
Нуман Аджар
Nadir
Нааз Норози
Zara
Оливер Тревена
Оливер Тревена
Куинси Исайя
Clay
Режиссер Гай Моше
Сценарист Гай Моше, Марк Баччи, Рон Хатчинсон, Baz
Композитор Federico Bisozzi, Davide Tomat
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2026
Премьера в мире 11 сентября 2026
Дата выхода
16 октября 2026 Испания
11 сентября 2026 США
Бюджет $32 000 000
Производство Latigo Films, Dreamtime Films, Astral Future
Другие названия
The Fix, Hotel Tehran

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