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Постер телешоу goop Lab: Стиль жизни Гвинет Пэлтроу
1 постер
Киноафиша Сериалы goop Lab: Стиль жизни Гвинет Пэлтроу

goop Lab: Стиль жизни Гвинет Пэлтроу (2020 - 2020)

the goop lab 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 3 часа 0 минут

О чем телешоу

В 1-м сезоне шоу «goop Lab: стиль жизни Гвинет Пэлтроу» знаменитая на весь мир актриса откроется с новой стороны. Она не только хороша в кадре, но еще и является увлеченной личностью. Область ее интересов – здоровый образ жизни и практики красоты. Гвинет даже создала собственный брэнд, который занимается распространением знаний о велнесе. Вместе со своей командой актриса будет исследовать разные аспекты этой темы. Она отправится на Ямайку, чтобы пройти психотерапию, поговорит с сексологом о получении удовольствия, доверится целителям, которые проведут работу с ее энергетическими полями и испробует на себе другие необычные практики.

goop Lab: Стиль жизни Гвинет Пэлтроу - трейлер
goop Lab: Стиль жизни Гвинет Пэлтроу  трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу Gwyneth Paltrow
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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2.7 IMDb
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Сезоны
goop Lab: Стиль жизни Гвинет Пэлтроу - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
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Кадры из телешоу
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