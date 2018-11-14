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Coldplay: A Head Full of Dreams
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Coldplay: A Head Full of Dreams

Coldplay: A Head Full of Dreams, 2018

2018 / Великобритания
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О фильме

14 ноября 2018 года в кинотеатрах по всему миру состоятся эксклюзивные показы документального фильма «Coldplay: A Head Full Of Dreams». Nevafilm Emotion выпустит картину в России. «Coldplay: A Head Full Of Dreams» представляет уникальный портрет группы, прошедшей захватывающий путь от скромных парней из колледжа до звезд первой величины. Фильм чередует мощные исполнения таких культовых треков, как «Fix You» и «Viva La Vida», с трогательными мгновениями, в которых раскрываются дружеская глубина и братство музыкантов. Автором фильма стал Мат Уайткросс, в 2016 году выпустивший картину «Supersonic» о знаменитых Oasis. В 90-х режиссер познакомился с четырьмя парнями в лондонском колледже еще до того, как они сформировали группу Coldplay. Мат Уайткросс присутствовал на всех первых репетициях музыкантов, став их видеографом. Режиссер снял самые знаковые видео группы, включая «Paradise», «A Sky Full Of Stars» и «Adventure Of A Lifetime». В фильме Мат Уайткросс поделился с фанатами ценными записями живых выступлений и закулисных моментов мирового тура «A Head Full Of Dreams», а также эксклюзивными архивными материалами, снятыми за 20 лет существования коллектива. «Coldplay: A Head Full Of Dreams» — наиболее полное высказывание о важнейшей группе современности. И только 14 ноября у миллионов поклонников Coldplay по всему миру будет уникальная возможность посмотреть этот фильм на больших экранах.

7.9 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 14 ноября 2018
Возраст 16+
Режиссер
Мат Уайткросс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Coldplay: A Head Full of Dreams 3 постера
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