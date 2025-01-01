Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Гвинет Пэлтроу
Награды
Награды и номинации Гвинет Пэлтроу
Gwyneth Paltrow
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Гвинет Пэлтроу
Оскар 1999
Лучшая женская роль
Победитель
Золотой глобус 1999
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2006
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Informational Series or Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2016
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Лучший поцелуй
Победитель
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет
Еще одна жуткая история Кинга оживет в кино: экранизируют новеллу, которая вышла в 2020 году, но ее уже полюбили
На экране кажется чистая графика, а на самом деле это реальный остров: где снимали «Чужой: Земля»
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667