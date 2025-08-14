Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Тимоти Шаламе играет в пинг-понг и очаровывает Гвинет Пэлтроу в трейлере фильма «Марти Превосходный»

Тимоти Шаламе играет в пинг-понг и очаровывает Гвинет Пэлтроу в трейлере фильма «Марти Превосходный»

14 августа 2025 15:34
Тимоти Шаламе играет в пинг-понг и очаровывает Гвинет Пэлтроу в трейлере фильма «Марти Превосходный»

Оператор Дариус Хонджи ранее в этом году рассказал, что Шаламе обучался настольному теннису чтобы на экране выглядеть как профессиональный игрок.

Студия A24 представила трейлер приключенческой комедийной драмы о спорте «Марти Превосходный». В зарубежный прокат картина выйдет 25 декабря. Постановщиком выступает Джош Сэфди, для которого это первый самостоятельный проект, поскольку ранее он снимал кино вместе со своим братом БенниХорошее время», «Неограненные алмазы»). Сценарий «Марти Превосходного» Джош Сэфди написал вместе с Рональдом Бронштейном.

Действие разворачивается в 1950-х годах в США. В центре сюжета — игрок в настольный теннис Марти Маузер (Тимоти Шаламе), который, вопреки неверию и неуважению со стороны окружающих, стремится во что бы то ни стало добиться величия. Вместе с тем у него возникают романтические отношения со знаменитой кинозвездой в исполнении Гвинет Пэлтроу.

Хотя Марти Маузер — вымышленный персонаж, его прототипом является Марти Рейсман, ушедший из жизни в 2012 году. Рейсман — пятикратный бронзовый медалист Чемпионата мира по настольному теннису.

Актерский состав дополнили Фрэн Дрешер (мать Марти), рэпер Tyler the Creator, иллюзионист Пенн Джиллетт, Одесса Эзайон, Кевин О’Лири и известный режиссер Абель ФеррараПлохой лейтенант», «Похитители тел»).

Фото: A24
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Экс-шпион сходится в зубодробительной схватке с оперативником в трейлере боевика «Бой 2» Экс-шпион сходится в зубодробительной схватке с оперативником в трейлере боевика «Бой 2» Читать дальше 14 августа 2025
Полина Денисова сражается за свое будущее с Ингой Оболдиной в трейлере комедии «Три свадьбы и один побег» Полина Денисова сражается за свое будущее с Ингой Оболдиной в трейлере комедии «Три свадьбы и один побег» Читать дальше 14 августа 2025
Марк Руффало выслеживает группу грабителей в трейлере мини-сериала «Задание» Марк Руффало выслеживает группу грабителей в трейлере мини-сериала «Задание» Читать дальше 13 августа 2025
Олеся Иванченко присматривает за детьми в трейлере сериала «Няня Оксана» Олеся Иванченко присматривает за детьми в трейлере сериала «Няня Оксана» Читать дальше 13 августа 2025
Девушка противостоит нечисти в трейлере фэнтези «Сказки темного леса. Ворожея» Девушка противостоит нечисти в трейлере фэнтези «Сказки темного леса. Ворожея» Читать дальше 14 августа 2025
Павел Прилучный и тут и там: вышли трейлеры фильма «Мажор в Дубае» и серила «Виноград» Павел Прилучный и тут и там: вышли трейлеры фильма «Мажор в Дубае» и серила «Виноград» Читать дальше 13 августа 2025
«Шрэк 5» перенесен на 2027 год «Шрэк 5» перенесен на 2027 год Читать дальше 12 августа 2025
Cоздатель «Варвара» и «Орудий» написал сценарий фильма о победителе Бэтмена Cоздатель «Варвара» и «Орудий» написал сценарий фильма о победителе Бэтмена Читать дальше 11 августа 2025
Вышел трейлер приключенческого фильма «Нахимовцы. Янтарный берег» Вышел трейлер приключенческого фильма «Нахимовцы. Янтарный берег» Читать дальше 11 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше