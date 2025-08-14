Тимоти Шаламе играет в пинг-понг и очаровывает Гвинет Пэлтроу в трейлере фильма «Марти Превосходный»

Оператор Дариус Хонджи ранее в этом году рассказал, что Шаламе обучался настольному теннису чтобы на экране выглядеть как профессиональный игрок.

Студия A24 представила трейлер приключенческой комедийной драмы о спорте «Марти Превосходный». В зарубежный прокат картина выйдет 25 декабря. Постановщиком выступает Джош Сэфди, для которого это первый самостоятельный проект, поскольку ранее он снимал кино вместе со своим братом Бенни («Хорошее время», «Неограненные алмазы»). Сценарий «Марти Превосходного» Джош Сэфди написал вместе с Рональдом Бронштейном.

Действие разворачивается в 1950-х годах в США. В центре сюжета — игрок в настольный теннис Марти Маузер (Тимоти Шаламе), который, вопреки неверию и неуважению со стороны окружающих, стремится во что бы то ни стало добиться величия. Вместе с тем у него возникают романтические отношения со знаменитой кинозвездой в исполнении Гвинет Пэлтроу.

Хотя Марти Маузер — вымышленный персонаж, его прототипом является Марти Рейсман, ушедший из жизни в 2012 году. Рейсман — пятикратный бронзовый медалист Чемпионата мира по настольному теннису.

Актерский состав дополнили Фрэн Дрешер (мать Марти), рэпер Tyler the Creator, иллюзионист Пенн Джиллетт, Одесса Эзайон, Кевин О’Лири и известный режиссер Абель Феррара («Плохой лейтенант», «Похитители тел»).