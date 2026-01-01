Фильм «WeWork: Создание и крах компании», получивший в 2022 году премию «Эмми» как лучший документальный проект о бизнесе и экономике, рассказывает правдивую историю взлета и падения Адама Ньюмана, эксцентричного главы сети коворкингов. На пике успеха компанию, предоставляющую офисные пространства, оценивали в 47 миллиардов долларов, но к реальности эта цифра не имела никакого отношения. После выхода WeWork в 2019 году на биржу открылось множество шокирующих и скандальных подробностей о жизни Ньюмана, который финансовыми махинациями довел компанию фактически до банкротства. А информация о дискриминации работников, агрессивной пропаганде вегетарианства и корпоративных секс-вечеринках и вовсе шокировала общественность. Удалось ли Адаму в конце концов выйти сухим из воды и что сейчас происходит с его компанией?