В фильме Сухая земля, война в Ираке покалечила не только судьбы, но и психику людей. С этим сталкивается герой фильма, солдат, воевавший в иракской войне, Джеймс. После окончания военных действий он возвращается на родину, в любимый маленький городок в штате Техас. Но что ему делать здесь? Ему, побывавшему на войне? Есть любящая мать, невеста, прошлые товарищи, но Джеймс не может найти с ним ничего общего: война разрезала жизнь напополам. И, кажется, только Раймонд понимает, что творится с главным героем. Старый армейский друг готов прийти на помощь Джеймсу. Но верен ли тот путь, который он предлагает?

Развернуть