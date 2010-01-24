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Постер фильма Сухая земля
Постер фильма Сухая земля
Постер фильма Сухая земля
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.6
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3 постера
Киноафиша Фильмы Сухая земля

Сухая земля

The Dry Land 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В фильме Сухая земля, война в Ираке покалечила не только судьбы, но и психику людей. С этим сталкивается герой фильма, солдат, воевавший в иракской войне, Джеймс. После окончания военных действий он возвращается на родину, в любимый маленький городок в штате Техас. Но что ему делать здесь? Ему, побывавшему на войне? Есть любящая мать, невеста, прошлые товарищи, но Джеймс не может найти с ним ничего общего: война разрезала жизнь напополам. И, кажется, только Раймонд понимает, что творится с главным героем. Старый армейский друг готов прийти на помощь Джеймсу. Но верен ли тот путь, который он предлагает?
Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 24 января 2010
Дата выхода
30 июля 2010 США
MPAA R
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $11 777
Производство Maya Entertainment, Take Fountain Productions, Besito Films
Другие названия
The Dry Land, American Tragic, Terra Árida, Высохшая земля
Режиссер
Райан Уильямс
В ролях
Америка Феррера
Америка Феррера
Уилмер Вальдеррама
Уилмер Вальдеррама
Джун Рафаэль
Джун Рафаэль
Джейсон Риттер
Джейсон Риттер
Мелисса Лео
Мелисса Лео
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 13 голосов
5.6 IMDb
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