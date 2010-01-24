В фильме Сухая земля, война в Ираке покалечила не только судьбы, но и психику людей. С этим сталкивается герой фильма, солдат, воевавший в иракской войне, Джеймс. После окончания военных действий он возвращается на родину, в любимый маленький городок в штате Техас. Но что ему делать здесь? Ему, побывавшему на войне? Есть любящая мать, невеста, прошлые товарищи, но Джеймс не может найти с ним ничего общего: война разрезала жизнь напополам. И, кажется, только Раймонд понимает, что творится с главным героем. Старый армейский друг готов прийти на помощь Джеймсу. Но верен ли тот путь, который он предлагает?
СтранаСША
Продолжительность1 час 32 минуты
Год выпуска2010
Премьера в мире24 января 2010
Дата выхода
30 июля 2010
США
MPAAR
Бюджет$1 000 000
Сборы в мире$11 777
ПроизводствоMaya Entertainment, Take Fountain Productions, Besito Films
Другие названия
The Dry Land, American Tragic, Terra Árida, Высохшая земля