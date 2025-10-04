«Школьный автобус»: Рецензия Киноафиши

Ноябрь 2018 года. Маленький городок Парадайс в Калифорнии, чье ироничное название обретает зловещий оттенок, оказывается в эпицентре самого смертоносного лесного пожара в истории штата. На фоне всепоглощающего хаоса водитель школьного автобуса Кевин Маккей (Мэттью Макконахи) вызывается эвакуировать из опасной зоны 22 ребенка и их учительницу (Америка Феррера). Рутинный рейс мгновенно превращается в античную трагедию, разыгранную в душной металлической коробке, затерянной между стеной пламени и человеческим отчаянием.

«Школьный автобус» — это экранизация документальной книги Лиззи Джонсон, которую Джейми Ли Кертис и продюсер Джейсон Блум принесли Полу Гринграссу, чтобы рассказать историю о всепоглощающей стихии через героизм маленького человека. Но для многих (особенно за пределами Штатов) этот фильм станет еще более значимым из-за триумфального возвращения Мэттью Макконахи на большой экран после «Джентльменов» (2019).

В картину актер также привел сняться свою семью — сына Леви (хоть его роль и невелика, он демонстрирует поразительную серьезность, наследуя, по-видимому, талант своего оскароносного отца) и мать Кей Макконахи. С последней Мэттью уже снимался вместе в криминальной комедии Ричарда Линклейтера «Берни» (2011). Но потом у них были свои, хорошо известные публике сложности. Макконахи восемь лет не общался с матерью из-за того, что она регулярно делилась интимными подробностями его жизни с прессой. Личная драма Макконахи, знающего цену разрывам с самыми близкими, проецируется на экран, делая эмоционально достоверными даже несколько манипулятивные и многочисленные несчастья его персонажа (проблемы с сыном, страдающая мать, больной песик и сам Кевин, переживающий горе утраты после смерти отца, с которым он задолго до этого потерял связь).

Пол Гринграсс представил фильм на Международном кинофестивале в Торонто и в очередной раз подтвердил статус признанного мастера, снимающего кино по реальным событиям. От «Воскресших» до «Потерянного рейса» он оттачивал свой метод — превращать хронику реальных событий в виртуозный экшен. Новая картина получилась фильмом-катастрофой, в котором ключевую роль выполняет объединение семьи, как, например, в драме «Невозможное» о цунами в Таиланде с Наоми Уоттс в главной роли. Гринграсс создает в «Школьном автобусе» непрекращающееся движение машин, бегущих людей и особенно пламени. Зритель оказывается не наблюдателем, а участником событий, задыхаясь в задымленном автобусе и буквально ощущая на себе ирреальный жар горящего мира. Эффект полного погружения усиливает документальная, почти репортажная съемка, стирающая грань между игровым кино и хроникой. А иногда камера сама становится стихией. Она — ветер, раздувающий искры, она — дым, застилающий солнце, она, в конце концов, — само пламя, пожирающее кадр.

И в эпицентре этого хаоса — Кевин Маккей — не романтичный водитель-поэт из «Патерсона» Джима Джармуша, а простой, неудачливый мужчина, у которого все в жизни не складывается. Вначале он кажется подавленным, почти депрессивным. Но именно Кевин, столкнувшись с адской стихией, не позволяет панике парализовать себя, совершая настоящий подвиг. В этом есть что-то олдскульное, почти забытое для эпохи рефлексирующих, травмированных антигероев или мифологизированных суперменов. Это триумф не сверхспособности, а простой человеческой решимости. Гринграсс возвращает в кино архетип мужчины, который действует, берет на себя ответственность за поступки и заряжает кадр адреналином.

Фильм, однако, не сводится исключительно к хронике подвига. Он остро ставит вопрос о том, на ком лежит вина за случившуюся трагедию, что особенно актуально на фоне недавних катастрофических событий в Лос-Анджелесе. Линия с пожарным командованием, пытающимся осмыслить и обуздать стихию, дает зрителю передышку от еще более напряженных сцен в автобусе. Однако здесь же кроются и проблемы драматургии. Некоторые сюжетные ветви, как, например, история с пожарным и группой жителей, оставленных в воде в ожидании спасения, так и не находят разрешения. Но эти шероховатости легко упустить из виду, ведь основной нарратив — путешествие автобуса — выстроен безупречно и забирает эмоционально без остатка.

Парадайс погружается во тьму, когда дым заслоняет солнце, превращая день в ночь. Фильм говорит о том, что тьма — не только физическая, но и душевная — отступает лишь тогда, когда человек, вопреки всему, принимает решение продолжать движение. «Школьный автобус» — тяжелое, выжигающее дотла кино, которое в финале дарит не ложную надежду, а катарсис, выстраданный и заслуженный. Это реквием по раю, который мы потеряли, и гимн людям, которые находят в себе силы искать дорогу к свету.