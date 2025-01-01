Меню
Награды и номинации Америка Феррера

Оскар 2024 Оскар 2024
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2007 Золотой глобус 2007
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Сандэнс 2002 Сандэнс 2002
Драматичный
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
