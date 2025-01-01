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Киноафиша Фильмы Потерянный автобус

Потерянный автобус

The Lost Bus
Напомним о выходе в прокат
Потерянный автобус - teaser
Потерянный автобус  teaser
Страна США
Год выпуска 2025
Производство Apple Original Films, Blumhouse Productions, Comet Pictures
Другие названия
The Lost Bus, Laberinto en llamas, Zaginiony autokar
Режиссер
Пол Гринграсс
Пол Гринграсс
В ролях
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Америка Феррера
Америка Феррера
Юл Васкес
Юл Васкес
Эшли Эткинсон
Дэнни МакКарти
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Потерянный автобус - teaser
Потерянный автобус Teaser
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