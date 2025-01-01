Меню
Киноафиша
Персоны
Уилл Смит
Награды
Награды и номинации Уилла Смита
Will Smith
Награды и номинации Уилла Смита
Оскар 2022
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2007
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2002
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2016
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший комедийный сериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая мужская роль
Победитель
Золотая малина 2022
Премия за восстановление репутации
Победитель
Золотая малина 2014
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 2000
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая песня
Победитель
Худшая песня
Победитель
Золотая малина 2020
Премия за восстановление репутации
Номинант
Золотая малина 2016
Премия за восстановление репутации
Номинант
Премия за восстановление репутации
Номинант
MTV Movie Awards 2016
MTV Generation Award
Победитель
MTV Generation Award
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Best Male Performance
Победитель
Best Male Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2002
Best Male Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1998
Лучший бой
Победитель
Best Movie Song
Победитель
Best On-Screen Duo
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Лучший поцелуй
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Best Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Best Comedic Performance
Номинант
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
