Джуно Темпл
Награды и номинации Джуно Темпл
Juno Temple
Награды и номинации Джуно Темпл
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
BAFTA 2013
EE Rising Star Award
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
