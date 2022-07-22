Внезапно: Шайя ЛаБаф и Миа Гот разводятся после 2 лет брака

Неожиданные новости приходят к нам от одной из самых любопытных пар в Голливуде: Шайа ЛаБаф и Миа Гот, которые поженились всего два года, подают на развод. Более того, у актера уже появилась новая