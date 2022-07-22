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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Скандал
Новости: скандал
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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Шок-контент и море крови: Facebook запретил рекламу фильма «Маленькие чудовища» в России
Социальная сеть Facebook запретила к показу рекламные ролики фильма «Маленькие чудовища», в том числе, и в принадлежащем ей приложении Instagram, для жителей России.
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17 сентября 2019 15:53
Кевин Спейси впервые выступил на публике после скандала
Актёр выступил на литературных чтениях в Риме.
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5 августа 2019 13:59
Соучредитель кинофестиваля «Сандэнс» приговорен к 6 годам заключения за растление ребенка
Стерлинг Ван Вагенен, один из основателей фестиваля Института «Сандэнс», был признан виновным в насилии над ребенком и приговорен к 6 годам заключения.
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4 июля 2019 12:48
Вуди Аллен подал в суд на Amazon Studios на 68 млн долларов
В 2018 году компания отказалась показывать в кинотеатрах новую ленту Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке».
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8 февраля 2019 08:41
BAFTA вычеркнула имя Брайана Сингера из списка номинантов
Британская академия кино и телевизионных искусств подтвердила, что номинация на «Лучший британский фильм» больше не будет включать имя режиссёра из-за скандала.
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7 февраля 2019 09:36
Дни минувшего будущего: Как прошлое настигло режиссера «Людей Икс»
Против Брайана Сингера выдвинуты обвинения в растлении малолетних. Рассказываем, почему это нас не удивляет.
2 комментария
23 января 2019 19:51
Сценарист «Зеленой книги» не появится на премии Critics’ Choice Awards
Картина, недавно получившая три премии «Золотой глобус», в очередной раз оказалась в центре скандала.
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12 января 2019 23:25
Комедию о блокадном Ленинграде грозятся заблокировать
Режиссер «Коллектора» Алексей Красовский несколько месяцев назад неприятно удивил коллег и зрителей, заявив, что снимет комедию о блокадном Ленинграде. Такой оксюморон вызвал негатив со стороны не только простых людей, но даже депутаты Госдумы настоятельно рекомендовали Красовскому отказаться от этой идеи.
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19 декабря 2018 15:21
Спустя год Джеффри Раша вновь обвинили в сексуальных домогательствах
Капитан Барбосса не унимается! 67-летний актер уличен в аморальном поведении.
1 комментарий
18 декабря 2018 14:38
Режиссера Люка Бессона вновь обвиняют в харрасменте
Голливудские скандалы, связанные с обвинениями в сексуальных домогательствах, и не думают сбавлять обороты. Некоторых деятелей киноиндустрии суд оправдал, и они вновь могут жить привычной жизнью, а
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29 ноября 2018 12:20
Тэрон Эджертон: «Кевин Спейси кокетничал со мной»
В 2015 году Тэрон Эджертон вместе с опальным Кевином Спейси снимался в драматическом триллере «Клуб миллиардеров». Актер признался, что Спейси, обвиненный в октябре прошлого года в
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20 ноября 2018 13:39
Хруст вне закона: Депутат Госдумы хочет запретить есть попкорн в кинотеатрах
49-летний депутат Государственной думы Дмитрий Свищев выступил на очередном заседании с неожиданным предложением. Член партии ЛДПР призывает отказаться от продажи в кинотеатрах любимого лакомства
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20 ноября 2018 08:43
Арми Хаммер раскритиковал актеров, скорбящих по Стэну Ли
В понедельник в возрасте 95 лет скончался создатель Вселенной Marvel Стэн Ли. Социальные сети знаменитостей тут же запестрели совместными снимками с мэтром комикс-индустрии. Арми Хаммер («Зови
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14 ноября 2018 12:54
Российская премьера боевика «Хантер Киллер» с Джерардом Батлером и Гэри Олдманом откладывается
Сегодня в российских кинотеатрах должен был стартовать экшн «Хантер Киллер» с Джерардом Батлером в главной роли. Однако фильм до сих пор не получил от Министерства культуры прокатное
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1 ноября 2018 10:43
Исторический антирекорд: Новый фильм Эмбер Хёрд «Лондонские поля» показал худший результат в прокате
Казалось бы, если не везет в любви, то непременно должно повезти в карьере. Но только не для Эмбер Хёрд. После череды неудачных отношений (сначала короткий и скандальный брак с Джонни Деппом, а затем
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30 октября 2018 14:16
Фильм «Смерть Сталина», запрещенный в России, претендует на европейский «Оскар»
Сатирическая лента Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», запрещенная к показу в российских кинотеатрах, снова оказалась в центре внимания. Скандальную картину выдвинули на премию European
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24 октября 2018 12:23
Netflix обвинили в намеренном обмане темнокожих зрителей
Популярный потоковый сервис Netflix обвинили в том, что компания специально вводит заблуждение темнокожих зрителей, обманом навязывая им просмотр фильмов и тв-шоу. Все дело в том, что пользователи
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22 октября 2018 14:08
Режиссер «Коллектора» хочет снять черную комедию о блокаде Ленинграда
Алексей Красовский, создатель фильма «Коллектор», похоже, собирается получить звание самого одиозного российского кинематографиста. Режиссер задумал снять черную комедию
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15 октября 2018 09:37
Фанаты Леди Гаги объявили войну «Веному»
Вот это преданность, поклонники певицы Леди Гаги наводнили интернет фейковыми отзывами о фильме «Веном», который выходит в прокат в один день с музыкальной мелодрамой «Звезда
1 комментарий
3 октября 2018 13:19
«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» обвинили в расизме
На днях Warner Bros. представили финальный трейлер сиквела «Фантастических тварей», и самые внимательные и дотошные зрители уже успели рассмотреть в нем некоторые интересные детали.
1 комментарий
27 сентября 2018 16:24
Джуди Денч защищает обвиненного в домогательствах Кевина Спейси
Скандал, который разразился в Голливуде в прошлом году из-за сексуальных домогательств в киносреде, потихоньку сходит на нет, и теперь все больше людей выступают в защиту тех, кто был обвинен в
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26 сентября 2018 14:29
Внезапно: Шайя ЛаБаф и Миа Гот разводятся после 2 лет брака
Неожиданные новости приходят к нам от одной из самых любопытных пар в Голливуде: Шайа ЛаБаф и Миа Гот, которые поженились всего два года, подают на развод. Более того, у актера уже появилась новая
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26 сентября 2018 10:53
Из «Хищника» вырезали сцены с актером, обвиненным в сексуальных домогательствах
До премьера нового «Хищника» осталось всего несколько дней, а из фильма на днях были вырезаны сцены с актером Стивеном Уайлдером Стригелом, который отсидел за сексуальные домогательства к
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7 сентября 2018 13:28
Дэдпул поругался в Twitter с медвежонком Паддингтоном
Райан Рейнольдс хорошо известен своим отменным чувством юмора, особенно это стало понятно с выходом блокбастера «Дэдпул», к которому актер не только приложил руку, но и сыграл в нем
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7 сентября 2018 12:09
Прокуратура отказалась предъявлять обвинения Кевину Спейси и Стивену Сигалу в сексуальных домогательствах
В прошлом году в связи с разгоревшимися скандалами, связанными с сексуальными домогательствами, была разрушена карьера одного из самых успешных актеров нашего времени – Кевина Спейси. Актер
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5 сентября 2018 14:02
Итальянский режиссер пришел на Венецианский кинофестиваль в футболке «Вайнштейн невиновен»
Венецианский кинофестиваль радует не только громкими премьерами ожидаемых голливудских фильмов, вроде «Человек на Луне» или «Суспирия», то новыми громкими скандалами. На днях
Написать
3 сентября 2018 14:54
Новый фильм Вуди Аллена не будет выпущен из-за сексуального скандала
Скандалы, захлестнувшие Голливуд, причиняют огромный ущерб киноиндустрии как виду искусства. Каждый год поклонники фильмов Вуди Аллена могли видеть его новую картину, не задумываясь, что знаменитый
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31 августа 2018 15:19
Видео: документальный фильм «Как Серебренников потратил 218 миллионов»
Журналисты Катерина Гордеева и Роман Супер опубликовали документальный фильм «Как Серебренников потратил 218 миллионов» о работе театрального проекта
1 комментарий
31 августа 2018 12:16
Жерар Депардье обвинен в изнасиловании 22-х летней актрисы
Знаменитый французский актер Жерар Депардье попал в очень неприятную ситуацию. 22-летняя актриса, чье имя не называется, обвинила его в изнасиловании. По словам неизвестной, Депардье напал на нее
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31 августа 2018 11:07
Вуди Аллен делает перерыв в карьере из-за секс-скандалов
Знаменитый режиссер Вуди Аллен, который в декабре этого года отметит уже 83-ий день рождения, решил поставить свою карьеру на паузу. Причиной тому стали многочисленные скандалы, в которые режиссера
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29 августа 2018 15:40
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