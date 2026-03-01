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Киноафиша Новости «Кошмарные пляски на костях»: фильм Бессона о гибели подлодки «Курск» кадровые военные назвали абсолютной чушью

«Кошмарные пляски на костях»: фильм Бессона о гибели подлодки «Курск» кадровые военные назвали абсолютной чушью

1 марта 2026 12:00 Проверено редакцией
«Кошмарные пляски на костях»: фильм Бессона о гибели подлодки «Курск» кадровые военные назвали абсолютной чушью

Рядовые зрители к драме тоже отнеслись без энтузиазма.

Люк Бессон и Томас Винтерберг решили, что история гибели 118 моряков отлично ляжет на европейский шаблон: немного пьянки, щепотка бессердечных чинуш и пара британцев с честными глазами для благородства.

В 2018-м они выдали миру фильм «Курск», и большинство зрителей дружно заскрежетали зубами. Если на Западе ленту еще можно было принять за душещипательную драму, то здесь её в отзывах на Дзене и КП окрестили иначе – «кошмарными плясками на костях».

Рейтинг на «Кинопоиске» (6,7) – штука коварная. Скрывает он простую арифметику: отрицательных рецензий почти в полтора раза больше, чем положительных. И все они бьют в одну точку.

«Кошмарные пляски на костях»: фильм Бессона о гибели подлодки «Курск» кадровые военные назвали абсолютной чушью

Зрителей раздражает не столько художественный вымысел, сколько его направление. Пьяные застолья, моряки с похмелья на службе и врущие женам бюрократы – именно так авторы увидели Россию образца 2000 года.

Один из комментаторов проводит убийственную параллель с «Чернобылем» от HBO: там беда каждого героя бьет по нервам, а здесь умирающий экипаж остается где-то на задворках хмельных гулянок.

Кадровые военные оказались еще категоричнее штатских. Адмирал Вячеслав Попов, командовавший Северным флотом, в интервью Business FM выразился предельно кратко:

«Кошмарные пляски на костях»: фильм Бессона о гибели подлодки «Курск» кадровые военные назвали абсолютной чушью

«Чушь. Я не буду обсуждать эту тему. Я тему “Курска” не комментирую вообще. Фильм я посмотрел. Это чушь».

Самое обидное, пишут зрители, что даже экипаж на тонущей лодке не вызывает сострадания, ради которого, казалось бы, всё затевалось. Получился не фильм о героях, а чужой, очень дорогой спектакль.

Ранее мы писали: Именно этот фильм прославил Кинга – хоррор заработал в 18 раз больше бюджета: и только спустя 4 года вышло «Сияние»

Фото: Кадры из фильма «Курск» (2018)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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