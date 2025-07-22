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Новости о сериалах и фильмах в жанре экшен
Новости о сериалах и фильмах в жанре экшен
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Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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Оскар 2025
Cоветское кино
Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки
Ролик вышел в 68 странах на 47 языках.
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23 июля 2025 11:51
Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация»
Отечественное остросюжетное кино в духе «Бегущего по лезвию», «Вспомнить всё» и «Апгрейда».
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23 июля 2025 10:53
Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти»
Возвращение культовой кинофраншизы.
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22 июля 2025 10:24
Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони»
Одна из самых ожидаемых премьер лета.
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17 июля 2025 12:05
Матильда Лутс рубит и закалывает врагов в трейлере новой «Рыжей Сони»
Эта героиня впервые появилась на страницах комиксов Marvel в 1973 году. В дальнейшем она часто фигурировала в качестве напарницы Конана-варвара.
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10 июля 2025 14:27
Кевин Джеймс и Кристина Риччи отбиваются от киллеров в трейлере боевика «Взвести курки»
Взрывной экшен сопровождается легким юмором.
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2 июля 2025 14:36
Глен Пауэлл участвует в телешоу на выживание в трейлере искрометного боевика «Бегущий человек»
Ремейк одноименного фильма с Арнольдом Шварценеггером.
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2 июля 2025 13:00
Лиам Нисон отправляется в Гималаи в трейлере боевика «Ледяной драйв 2»
Сюжет напоминает «Скорость» и «Тайлера Рейка: Операция по спасению», но спецэффекты оставляют желать лучшего.
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30 июня 2025 12:04
Инкассаторы Эдди Мерфи и Пит Дэвидсон попадают в облаву в трейлере комедийного экшена «Ограбление»
Премьера фильма состоится 6 августа на стрим-сервисе Prime Video.
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10 июня 2025 15:49
На адреналине: 8 мощных российских экшен-сериалов
Лучшие образцы жанра за последние пять лет.
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10 июня 2025 10:47
Крупный криминальный босс жаждет возмездия в трейлере боевика «Суровая жизнь»
В кинотеатрах фильм будет идти в оригинале с русскими субтитрами.
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4 июня 2025 15:24
Остин Батлер отбивается от бандитов в трейлере веселого триллера «Пойман с поличным»
В фильме снялись Никита Кукушкин и Юрий Колокольников.
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21 мая 2025 16:40
Семьянин Боб Оденкерк косплеит Джона Уика в трейлере боевика «Никто 2»
Продолжение фильма «Никто» 2020 года.
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14 мая 2025 14:57
Ума Турман борется с Шарлиз Терон в трейлере «Бессмертной гвардии 2»
Съемки завершились еще в 2022 году, но затем проект угодил в производственный ад.
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12 мая 2025 11:21
Идрис Эльба и Джон Сина становятся коммандос в трейлере веселого боевика «Главы государств»
Режиссером выступает Илья Найшуллер.
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24 апреля 2025 15:40
Эль Фаннинг объединяется с инопланетным охотником в трейлере «Хищника: Пустоши»
Параллельно к выходу готовится анимационный фильм «Хищник: Убийца убийц».
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24 апреля 2025 10:44
Инопланетные охотники кромсают людей в трейлере мультфильма «Хищник: Убийца убийц»
Параллельно к выходу готовится «Хищник: Пустоши».
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9 апреля 2025 11:08
Том Харди бросает вызов криминальному миру в трейлере боевика «Опустошение»
Фильм был снят еще в 2021 году, но до экранов добрался только сейчас.
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8 апреля 2025 15:09
Том Круз противостоит искусственному интеллекту в трейлере «Миссии невыполнима: Финальная расплата»
Мировая премьера состоится в мае на Каннском кинофестивале.
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8 апреля 2025 14:44
Киану Ривз сыграет в «Джоне Уике 5»
Также франшиза расширится за счет анимационного приквела и нового спин-оффа.
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2 апреля 2025 15:54
В прокат вышел новый боевик с Джейсоном Стэйтемом «Мастер»
Закончив дела на пасеке, актер отправился на стройку.
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28 марта 2025 16:54
Ана де Армас становится Кикиморой в трейлере «Балерины» из вселенной «Джона Уика»
Главная героиня отстреливает врагам гениталии, дерется врукопашную, орудует огнеметом и катаной, а также пользуется другими видами оружия.
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20 марта 2025 11:48
В прокат вышел фэнтезийный экшен «В потерянных землях» с Миллой Йовович и Дэйвом Батистой
Экранизация произведения Джорджа Р. Р. Мартина.
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7 марта 2025 13:47
Том Харди работает на криминального босса Пирса Броснана в трейлере сериала «Гангстерленд»
Новый телепроект Гая Ричи.
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5 марта 2025 10:38
Строитель Джейсон Стэйтем сражается с торговцами людьми в трейлере боевика «Мастер»
Также стало известно, что Стэйтем снимется в сиквеле «Пчеловода».
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28 февраля 2025 10:26
В прокате стартует головокружительный экшн-триллер «Клинер» от режиссера «Казино Рояль»
Новая картина с Дейзи Ридли и Клайвом Оуэном в главных ролях.
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25 февраля 2025 12:00
Netflix готовит спин-офф «Тайлера Рейка» с Омаром Си в главной роли
Французский актер сыграет наемника, который спасает заложников.
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24 февраля 2025 12:24
Кристоф Вальц обучает молодого наемника в трейлере экшен-комедии «Киллер в отставке»
Падавана сыграл сын Филипа Сеймура Хоффмана.
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24 февраля 2025 11:21
Бен Аффлек ведет расследование и дерется в трейлере боевика «Расплата 2»
Сиквел оригинальной «Расплаты» 2016 года.
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14 февраля 2025 15:57
Полицейский невольно открывает врата ада в трейлере боевика «Последний охотник на демонов»
Остросюжетный фильм о нашествии дьявольского войска.
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14 февраля 2025 10:45
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