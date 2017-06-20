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Постер к сериалу Жирным шрифтом
Постер к сериалу Жирным шрифтом
Постер к сериалу Жирным шрифтом
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Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 7.8
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3 постера
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Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Жирным шрифтом
Жирным шрифтом (2017 - …) The Bold Type 16+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FreeForm
Продолжительность 52 часа 0 минут
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О чем сериал

«Жирным шрифтом» — сериал о трех молодых подругах, которые строят карьеру в глянцевом журнале, меняют партнеров, ищут себя и борются за феминизм и равенство людей всех рас и ориентаций, мужчин и женщин. Этот сериал — практически «Секс в большом городе» для миллениалов, но с острым социальным и политическим подтекстом, что довольно актуально в наше время. Пока Джейн с головой окунается в новые опыты, чтобы писать отличные статьи, Саттон строит карьеру, которая для нее важнее любимого мужчины, чтобы доказать свою независимость. Кэт же часто совершает необдуманные поступки из-за жажды равенства.

Жирным шрифтом - трейлер четвертого сезона
Жирным шрифтом
трейлер четвертого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Сара Уотсон
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мелора Хардин
Мелора Хардин Jacqueline Carlyle
Том Остин
Том Остин
Мэтт Уорд
Мэтт Уорд Alex
Кэти Стивенс
Кэти Стивенс Jane Sloan
Стефани Коста
Стефани Коста
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериальные драмы Американские сериальные драмы
Сезоны
Жирным шрифтом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 10 эпизодов
 
Жирным шрифтом - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 10 эпизодов
 
Жирным шрифтом - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 10 эпизодов
 
Жирным шрифтом - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 16 эпизодов
 
Жирным шрифтом - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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