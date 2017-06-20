«Жирным шрифтом» — сериал о трех молодых подругах, которые строят карьеру в глянцевом журнале, меняют партнеров, ищут себя и борются за феминизм и равенство людей всех рас и ориентаций, мужчин и женщин. Этот сериал — практически «Секс в большом городе» для миллениалов, но с острым социальным и политическим подтекстом, что довольно актуально в наше время. Пока Джейн с головой окунается в новые опыты, чтобы писать отличные статьи, Саттон строит карьеру, которая для нее важнее любимого мужчины, чтобы доказать свою независимость. Кэт же часто совершает необдуманные поступки из-за жажды равенства.