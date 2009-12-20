Оповещения от Киноафиши
«Кутюр»
1
О персоне
Фильмография
Александр Кознов
Aleksandr Koznov
Киноафиша
Персоны
Александр Кознов
Александр Кознов
Aleksandr Koznov
Дата рождения
28 июня 1963
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
20 декабря 2009
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой триллеров, Путешественник
Популярные фильмы
6.8
Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии
(1988)
6.4
Обратный отсчет
(2006)
Фильмография Александр Кознов
6.4
Обратный отсчет
Obratnyy otschet
боевик, криминал, триллер
2006, Россия
6.8
Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии
Priklyucheniya Kventina Dorvarda, strelka korolevskoy gvardii
приключения, исторический
1988, СССР
Онлайн
