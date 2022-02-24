Содержание:

Бастер Китон – Фильмы

- Бастер Китон – «Генерал»

Чарли Чаплин и Бастер Китон

Бастер Китон – Комик без улыбки

Бастер Китон – Личная жизнь



Американский комедийный актер и режиссер, один из величайших комиков «немого кино», обладатель внеконкурсного «Оскара» 1960 года «за уникальный талант, который обеспечил бессмертие немой комедии», Джозеф Фрэнк Китон родился 4 октября 1895 года в Пиквэ, Канзас, США. Отец – Джон Китон – был партнером иллюзиониста Гарри Гудини по «Медицинскому шоу». Мать – Майра Катлер – была дочерью владельца передвижного балагана.

С трех лет Бастер – это прозвище малыш получил от Гудини – стал выступать с родителями на сцене. Во время одного из шоу отец заметил, что сын веселит зрителей больше, когда не улыбается. С тех пор юный Китон всегда выступал с серьезным выражением лица. Семейное шоу «Три Китона» имело оглушительный успех.

В 1917 году Джозеф познакомился с комиком Роско Арбаклом, который предложил комику попробовать себя в кино. Китон дебютировал в фильме «Ученик мясника». Постепенно актер стал проявлять себя и как талантливый режиссер.

В начале эры звукового кино Китон подписал контакт с компанией Metro Goldwyn Mayer, в которой он работал в качестве актера и не мог заниматься режиссурой. Из-за этого он впал в депрессию, стал много пить и в результате оказался банкротом. Новая волна популярности настала для него в 1950-ых годах.

Бастер Китон умер от рака легких 1 февраля 1966 года в Калифорнии.



Бастер Китон – Фильмы

Как актер и режиссер Бастер выступил в 43 фильмах. Китон старался выпускать по два полнометражных фильма в год и еще несколько короткометражек. «Три эпохи» (1923) – картина об отношениях мужчины и женщины в доисторическое время, эпоху Древнего Рима и в современности. Бастер Китон, Уоллес Бири и Маргарет Лихи перемещаются во времени, чтобы показать «вечный» конфликт полов.

Классическая немая комедия «Шерлок-младший» (1924) вошла в золотой фонд немого кино. В ней герой Бастера Китона работает киномехаником, но сам зачитывается рассказами о Шерлоке Холмсе. Во сне он представляет себя сыщиком… «Шерлок-младший» стал первой режиссерской работой Китона.

«Навигатор» – приключенческая комедия 1924 года, повествующая о мужчине и женщине, оставшихся на борту дрейфующего в открытом море корабля.

«Кинооператор» – немая комедия 1928 года о фотографе-неудачнике, снимающем людей на улице. Долгое время картина считалась утерянной, но впоследствии была найдена и восстановлена.



Бастер Китон – «Генерал»

«Генерал» либо «Паровоз «Генерал» – классическая немая кинокомедия Бастера Китона, вошедшая в число самых лучших фильмов всех времен и народов. Сюжет построен на погоне: инженер-машинист паровоза «Генерал» Джонни Грей (Бастер Китон) должен догнать локомотив «Техас», угнанный шпионами Севера. На локомотиве оказалась подруга Джонни Аннабель (Мэрион Мак). Премьера ленты состоялась в феврале 1927 года, однако прошла незамеченной. «Перезапуск» ленты в 1962 году имел оглушительный успех у критиков и зрителей.



Чарли Чаплин и Бастер Китон

Бастер Китон не мог затмить популярность Чарли Чаплина. Тем не менее, актерская ревность не помешала комикам строить профессиональные отношения. Китон ставил собственные фильмы на бывшей студии Чаплина United Artists. Кроме того, Бастер Китон снялся в фильме Чарли Чаплина «Огни рампы» (1952).



Бастер Китон – Комик без улыбки

Бастера Китона прозвали «человеком с каменным лицом» и «комиком без улыбки»: артист всегда смешил зрителей серьёзным видом. Китон также мало улыбался и в реальной жизни. Этот образ впоследствии перенял советский актер Юрий Никулин.



Бастер Китон – Личная жизнь

Бастер Китон был трижды женат. Первый брак с актрисой Натали Толмадж он заключил в 1921 году. У супругов родилось двое сыновей – Джеймс и Роберт. В 1932 году их брак распался, после чего Китон стал много пить и угодил в больницу. В 1933 году, будучи в «алкогольном затмении» актер женился на медсестре Мэй Скривен, которая даже не подозревала, что вышла замуж за кинозвезду. Супруги развелись в 1936 году. Третьей женой Бастера Китона стала 23-летняя танцовщица Элинор Норрис: с ней актер прожил до конца своей дней.