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Киноафиша Новости Новый московский кинотеатр «Музейный» откроется показом классического фильма «Сансет бульвар»

Новый московский кинотеатр «Музейный» откроется показом классического фильма «Сансет бульвар»

4 июля 2023 17:25
Новый московский кинотеатр «Музейный» откроется показом классического фильма «Сансет бульвар»

Показ будет предварен лекцией о моде голливудских звезд 1950-х.

Мэрия Москвы сообщила о том, что 6 июля на Зубовском бульваре откроется новый кинотеатр «Музейный», созданный совместными условиями сети «Москино» и Музея Москвы. В день открытия в заведении пройдет показ знаменитого нуара Билли Уайлдера «Сансет бульвар» (1950) и совмещенная с ним лекция специалиста по моде и дизайну Илектры Канестри, которая расскажет зрителям о стиле голливудских кинозвезд той эпохи.

«Сансет бульвар» повествует о сценаристе-неудачнике Джо Гиллисе (Уильям Холден), случайно познакомившемся с некогда знаменитой, а ныне всеми забытой звездой Нормой Десомнд (Глория Свенсон). Актриса просит героя написать сценарий фильма, который вернул бы ей былую известность, и обещает осыпать его несметными богатствами. Гиллис берется за заказ, но чем дальше продвигается работа, тем более напряженными становится его отношения с Десмонд. Картина получила одиннадцать номинаций на премию «Оскар» и выиграла в трех их них.

Администрация «Музейного» обещает, что новый кинотеатр станет площадкой для показа нестареющей классики, а также лучших образцов артхаусного и фестивального кино. Все сеансы будут проходить в зале вместительностью 90 человек и предваряться вступительным словом от киноведов, критиков и историков искусств. Также на площадке «Музейного» будут открыты два киноклуба, посвященных авторским фильмам и золотому фонду советского кино.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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