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Леденец
Отзывы о фильме «Леденец»
Hard Candy
Леденец
2006 / США
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Antiledenec
2 апреля 2015, 12:51
Полный бред, а не фильм. Ни мысли, ни сюжета, ни иры актеров, ни работы режиссера, ни музыки, ни хорошей качественной картинки - ничего этого в фильме нет. Кастрация там вообще не в тему, больная баба какая-то. Жаль потраченных денег. ✊
P.S. Еще не понял, причем тут Леденец? Потому что к яйцам лед прикладывали???
2 апреля 2015, 12:51
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Nikaaaa
2 апреля 2015, 12:51
Ищдея фильма не плохая,но очень много ошибок,недоделок каких-то..Слабенький вышел...Но при чем тут леденец и правда не ясно.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Antiledenec
2 апреля 2015, 12:51
Только эта нимфетка сама на голову больная тетка. Оба психически нездоровы. Причем непонятно, кто еще больший псих-параноик. Режиссер тоже больной.
P.S. Мля, может, этот Дэвид Слэйд - кастрат? ✊ И вместо яиц у него Леденец, ёпть??? ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Antiledenec
2 апреля 2015, 12:51
Grei, правильно, не трать время и деньги на эту ахинею. А эта 14-летняя нимфетка еще и страшная, как смерть, слава богу она там в фильме особо не раздевалась, а то писец был бы тогда, хоть, мля, глаза закрывай, чтоб кошмары не снились.
А! Я понял! ✊ Название "Леденец", потому что у этой бабы мозги нач отморожены- вместо мозгов леденец, ёпть! ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Antiledenec
2 апреля 2015, 12:51
Не понимаю, как такой фильм может понравится? Не, ну понятно что любой фильм кому-то понравится, но тут такое ощущение, что он понравился половине смотревших, если не больше половины. ✊
Девушка страшная на внешность - тут, как говорится, двух мнений быть не может, а то стали, ёпть, писать, что она такая-сякая. А как она играет - это уже другой вопрос.
Тут сравнивал кто-то с "Пилой" - так "Пила", ёпть, в 100 раз круче по всем параметрам.
2 апреля 2015, 12:51
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Halyava
2 апреля 2015, 12:51
И как такой бредовый фильм может произвести хоть какое то позитивное впечатление?? ✊
Фильм не разу не интересно смотреть, ну кто нечто не считая тех кому интересно было отрежит она ему яйца или нет, но меня это оставило равнодушной и савсем без эмоций что она там ему режит или блещит говором покрываясь потом... Ну шедевр прям года!! Ах"еть ✊
Два герое задействованы в общем, кроме этой китайско/японско/корейской женщины которая два раза мелькнула в фильме. А этот дом с портфолио уже глаза мазолил, ибо таска убивает пока ты наблюдаешь одни и теже крсные/синие/зеленые/серые стены и 32летнико мужика и малалетку эту так сказать..." не очень привлекательную" .
В общим обсолютно не интересный, не захватывающий, не желавший продолжения фильм.. фильм? Да какой это фильм? А еще в кинотеатрах же показывали!! Я бы выматерилась если б на такое Г... пошла б. Триллер???7 :))))) Это жалкая пародия триллера,ибо триллеры заманивают сюжетом и ты теряешься в догатках что же будет дальше,и кто кого убил. А тут .... ну вы уже поняли, что не манит эта тягомотина.
Кароче... я в шоке от этого распиариннавого дерьма.
2 апреля 2015, 12:51
0
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bvh
2 апреля 2015, 12:51
фильм хороший...по-настоящему заитересовывает,смотрела не отрываясь все полтора часа) тока вот в конце появиласть догадка. помойму эта девочка,которую он когда то раньше встретил и...кхм. а теперь она повзрослела и решила ему отомстить..иначе откуда такая ненависть именно к этому мужику?✊
к кого-нить еще появилась такая мысля?) с чего вдруг она так резко на педофила накинулась,с такой "страстью"...
2 апреля 2015, 12:51
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P.S. Еще не понял, причем тут Леденец? Потому что к яйцам лед прикладывали???
P.S. Мля, может, этот Дэвид Слэйд - кастрат? ✊ И вместо яиц у него Леденец, ёпть??? ✊
А! Я понял! ✊ Название "Леденец", потому что у этой бабы мозги нач отморожены- вместо мозгов леденец, ёпть! ✊
Девушка страшная на внешность - тут, как говорится, двух мнений быть не может, а то стали, ёпть, писать, что она такая-сякая. А как она играет - это уже другой вопрос.
Тут сравнивал кто-то с "Пилой" - так "Пила", ёпть, в 100 раз круче по всем параметрам.
Фильм не разу не интересно смотреть, ну кто нечто не считая тех кому интересно было отрежит она ему яйца или нет, но меня это оставило равнодушной и савсем без эмоций что она там ему режит или блещит говором покрываясь потом... Ну шедевр прям года!! Ах"еть ✊
Два герое задействованы в общем, кроме этой китайско/японско/корейской женщины которая два раза мелькнула в фильме. А этот дом с портфолио уже глаза мазолил, ибо таска убивает пока ты наблюдаешь одни и теже крсные/синие/зеленые/серые стены и 32летнико мужика и малалетку эту так сказать..." не очень привлекательную" .
В общим обсолютно не интересный, не захватывающий, не желавший продолжения фильм.. фильм? Да какой это фильм? А еще в кинотеатрах же показывали!! Я бы выматерилась если б на такое Г... пошла б. Триллер???7 :))))) Это жалкая пародия триллера,ибо триллеры заманивают сюжетом и ты теряешься в догатках что же будет дальше,и кто кого убил. А тут .... ну вы уже поняли, что не манит эта тягомотина.
Кароче... я в шоке от этого распиариннавого дерьма.
к кого-нить еще появилась такая мысля?) с чего вдруг она так резко на педофила накинулась,с такой "страстью"...
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