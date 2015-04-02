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Леденец Леденец
Киноафиша Фильмы Леденец Отзывы о фильме «Леденец»
Hard Candy Леденец 2006 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Леденец»

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Antiledenec 2 апреля 2015, 12:51
Полный бред, а не фильм. Ни мысли, ни сюжета, ни иры актеров, ни работы режиссера, ни музыки, ни хорошей качественной картинки - ничего этого в фильме нет. Кастрация там вообще не в тему, больная баба какая-то. Жаль потраченных денег. ✊

P.S. Еще не понял, причем тут Леденец? Потому что к яйцам лед прикладывали???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Nikaaaa 2 апреля 2015, 12:51
Ищдея фильма не плохая,но очень много ошибок,недоделок каких-то..Слабенький вышел...Но при чем тут леденец и правда не ясно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Antiledenec 2 апреля 2015, 12:51
Только эта нимфетка сама на голову больная тетка. Оба психически нездоровы. Причем непонятно, кто еще больший псих-параноик. Режиссер тоже больной.

P.S. Мля, может, этот Дэвид Слэйд - кастрат? ✊ И вместо яиц у него Леденец, ёпть??? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Antiledenec 2 апреля 2015, 12:51
Grei, правильно, не трать время и деньги на эту ахинею. А эта 14-летняя нимфетка еще и страшная, как смерть, слава богу она там в фильме особо не раздевалась, а то писец был бы тогда, хоть, мля, глаза закрывай, чтоб кошмары не снились.

А! Я понял! ✊ Название "Леденец", потому что у этой бабы мозги нач отморожены- вместо мозгов леденец, ёпть! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Antiledenec 2 апреля 2015, 12:51
Не понимаю, как такой фильм может понравится? Не, ну понятно что любой фильм кому-то понравится, но тут такое ощущение, что он понравился половине смотревших, если не больше половины. ✊

Девушка страшная на внешность - тут, как говорится, двух мнений быть не может, а то стали, ёпть, писать, что она такая-сякая. А как она играет - это уже другой вопрос.

Тут сравнивал кто-то с "Пилой" - так "Пила", ёпть, в 100 раз круче по всем параметрам.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Halyava 2 апреля 2015, 12:51
И как такой бредовый фильм может произвести хоть какое то позитивное впечатление?? ✊

Фильм не разу не интересно смотреть, ну кто нечто не считая тех кому интересно было отрежит она ему яйца или нет, но меня это оставило равнодушной и савсем без эмоций что она там ему режит или блещит говором покрываясь потом... Ну шедевр прям года!! Ах"еть ✊

Два герое задействованы в общем, кроме этой китайско/японско/корейской женщины которая два раза мелькнула в фильме. А этот дом с портфолио уже глаза мазолил, ибо таска убивает пока ты наблюдаешь одни и теже крсные/синие/зеленые/серые стены и 32летнико мужика и малалетку эту так сказать..." не очень привлекательную" .

В общим обсолютно не интересный, не захватывающий, не желавший продолжения фильм.. фильм? Да какой это фильм? А еще в кинотеатрах же показывали!! Я бы выматерилась если б на такое Г... пошла б. Триллер???7 :))))) Это жалкая пародия триллера,ибо триллеры заманивают сюжетом и ты теряешься в догатках что же будет дальше,и кто кого убил. А тут .... ну вы уже поняли, что не манит эта тягомотина.

Кароче... я в шоке от этого распиариннавого дерьма.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
bvh 2 апреля 2015, 12:51
фильм хороший...по-настоящему заитересовывает,смотрела не отрываясь все полтора часа) тока вот в конце появиласть догадка. помойму эта девочка,которую он когда то раньше встретил и...кхм. а теперь она повзрослела и решила ему отомстить..иначе откуда такая ненависть именно к этому мужику?✊

к кого-нить еще появилась такая мысля?) с чего вдруг она так резко на педофила накинулась,с такой "страстью"...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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