Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Временные ограничения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рикки Бобби: король дороги Рикки Бобби: король дороги
Киноафиша Фильмы Рикки Бобби: король дороги Рикки Бобби: король дороги, 2006: актеры и роли
Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby Рикки Бобби: король дороги 2006 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Рикки Бобби: король дороги, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Адам МакКей Адам МакКей Adam McKay
В ролях
Уилл Феррелл Уилл Феррелл Will Ferrell Джон Си Райли Джон Си Райли John C. Reilly Саша Бэрон Коэн Гэри Коул Гэри Коул Gary Cole Джейн Линч Джейн Линч Jane Lynch Лесли Бибб Лесли Бибб Leslie Bibb Пэт Хингл Pat Hingle Грег Джерманн Greg Germann Адам МакКей Адам МакКей Adam McKay Дэвид Кехнер David Koechner Энди Рихтер Эд Лоутер Джейсон Дэвис Jason Davis Крис Парнелл Крис Парнелл Chris Parnell Эми Адамс Эми Адамс Amy Adams Элвис Костелло Elvis Costello Майкл Кларк Дункан Майкл Кларк Дункан Michael Clarke Duncan
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App