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Рикки Бобби: король дороги
Рикки Бобби: король дороги, 2006: актеры и роли
Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby
Рикки Бобби: король дороги
2006 / США
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Рикки Бобби: король дороги, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Адам МакКей
Adam McKay
В ролях
Уилл Феррелл
Will Ferrell
Джон Си Райли
John C. Reilly
Саша Бэрон Коэн
Гэри Коул
Gary Cole
Джейн Линч
Jane Lynch
Лесли Бибб
Leslie Bibb
Пэт Хингл
Pat Hingle
Грег Джерманн
Greg Germann
Адам МакКей
Adam McKay
Дэвид Кехнер
David Koechner
Энди Рихтер
Эд Лоутер
Джейсон Дэвис
Jason Davis
Крис Парнелл
Chris Parnell
Эми Адамс
Amy Adams
Элвис Костелло
Elvis Costello
Майкл Кларк Дункан
Michael Clarke Duncan
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