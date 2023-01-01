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Киноафиша Фильмы Отступники Отступники, 2006: актеры и роли
The Departed Отступники 2006 / США
8.2 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Отступники, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе Мартин Скорсезе Martin Scorsese
В ролях
Леонардо ДиКаприо Леонардо ДиКаприо Leonardo DiCaprio Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон Matt Damon Джек Николсон Джек Николсон Jack Nicholson Мартин Шин Мартин Шин Martin Sheen Вера Фармига Вера Фармига Vera Farmiga Марк Уолберг Марк Уолберг Mark Wahlberg Энтони Андерсон Энтони Андерсон Anthony Anderson Рэй Уинстон Рэй Уинстон Ray Winstone Алек Болдуин Алек Болдуин Alec Baldwin Аманда Линч Amanda Lynch Билл Ричардс Bill Richards Джон Ченатьемпо Джон Ченатьемпо John Cenatiempo Кэтрин О'Хара Кэтрин О'Хара Catherine O'Hara Дэвид О’Хара David O'Hara
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