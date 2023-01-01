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Отступники
Отступники, 2006: актеры и роли
The Departed
Отступники
2006 / США
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8.2
Оцените
77
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
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Отступники, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе
Martin Scorsese
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Leonardo DiCaprio
Мэтт Дэймон
Matt Damon
Джек Николсон
Jack Nicholson
Мартин Шин
Martin Sheen
Вера Фармига
Vera Farmiga
Марк Уолберг
Mark Wahlberg
Энтони Андерсон
Anthony Anderson
Рэй Уинстон
Ray Winstone
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Аманда Линч
Amanda Lynch
Билл Ричардс
Bill Richards
Джон Ченатьемпо
John Cenatiempo
Кэтрин О'Хара
Catherine O'Hara
Дэвид О’Хара
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