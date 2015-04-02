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Отступники Отступники
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The Departed Отступники 2006 / США
8.2 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Отзывы о фильме «Отступники»

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Наша рецензия

В «Отступниках» Мартин Скорсезе своеобразно продолжил аналитику социальных оснований американского государства, столь успешно проведенную в «Бандах Нью-Йорка». Теперь главный образ, символ и архетип американского общества, по Скорсезе, – крыса, жадная, подлая и вонючая. Ее невыносимый смрад ощущают все персонажи фильма – ощущают по той простой причине, что подавляющее большинство из них как раз тем и занимается, что невыносимо смердит. Спецотдел бостонской полиции засылает крысу (Леонардо…

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kpzppk 2 апреля 2015, 12:51
должен быть отличный филь....актеры отличные!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MrJINX 2 апреля 2015, 12:51
Ну не знаю, как этот фильм может быть "зе бест оф зе бест оф зе всех мать их бест", являясь при этом римэйком... Наверное, господин Stringer не смотрел Двойной рокировки...

От всех этих актеров и Скорсезе в кресле режиссера я ожидал чего-то больше, по-моему он просто взял и В ТУПУЮ повторил гонконгский оригинал (отличие в концовках не в счет). Да, и по моему Джек Николсон вообще не в тему там, про мямлю Дэймона я вообще молчу. Короче лучше ещё раз посмотреть Рокировку. Кстати их вроде 3 части.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DENZEL 2 апреля 2015, 12:51
Фильм на самом деле хороший смотреть интересно, но вот постоянное болтовня о минете если честно просто достала, это же не "Джей и Боб наносят ответный удар"!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ale-kst 2 апреля 2015, 12:51
А на мой взгляд фильм просто ужасный. Мне хотелось встать и уйти уже через 15 минут после начала. После того, как я узнала, что это только лишь вступление, мне поплохело. Но пришлось остаться, т.к. ходила не одна. До концв еле-еле досидели.

На счёт актёрской игры ничего сказать не могу, всё сделано как надо, режессура тоже не страдает. Но вот сценаристы подвели массово. 2,5 часа мозг сможет не каждый. Так что на цвет все фломастеры разные. Я не знаю в каком состоянии нужно было смотреть этот фильм, чтобы он понравился
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Crater 2 апреля 2015, 12:51
Мне очень понравилось. Лучший фильм за последнии несколько месяцев! Сюжет интересный, актёры отличные, с юмором... в общем, всё в этом фильме хорошо. После выхода их кино я, кстати, удивился, что фильм шёл более двух часов - настолько захватывает, что теряешь счёт времени.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MadFan 2 апреля 2015, 12:51
Фильм отличный, несколько дней уже обдумываю варианты и действия героев, блин, лучшее что видел за последние несколько месяцев. Возможно еще раз пойду.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Keyser_Soze 2 апреля 2015, 12:51
Мои впечатления от «Отступников»:



Прежде всего, по духу это не фильм Скорцезе – это «заказуха». Жанровый флик, снятый на бредпиттовские бабки. Настоящий Скорцезе, ИМХО, – это The Raging Bull или The Taxi Driver – фильмы, повествующие о личностном кризисе и саморазрушении.



Жанровые же фильмы, то есть байопик «Авиатор», костюмная мелодрама «Эпоха невинности» или «рубилово» вроде «Банд Нью-Йорка» получаются у Мартина эдакими среднеголливудскими. И здесь тот же случай. Не сказать, чтобы «Отступники» это неудача. Если не знать, что это Скорцезе – это достижение. IMDB-шники сходу закатали его в 250 лучших фильмов всех времен и народов.



На мой же взгляд, от Скорцезе здесь остались только «юмор висельника» (моя любимая разновидность) и кровища-а-а-а-а-а.



Картина сделана очень добротно, монтаж хороший, характеры в целом убедительные. В принципе можно ставить твердую «четверку» из пяти.



Мне же в фильме не хватило эмоционального взлета, или, если выпендриваться, катарсиса. Но на то «Отступники» и боевик, и римейк гонконгской вполне бездумной фильмы.



Что касается актерских работ: Джек Николсон сыграл постаревшего Джека-Воробья – то есть мелкого беса с возрастом превратившегося в средних размеров дьявола. Его персонаж показался мне слишком одномерным и цинично сыгранным – видно, старику захотелось лавров Деппа. Лео мне, скорее, понравился, особенно в обличии недоумка-быка. Бог послал ему неблагодарную внешность и поэтому мне он кажется всегда несколько пошловатым, но играет славно. Ему бы нос сломать и пару-тройку десятков резких морщин на лице, а то очень трудно играть этой сковородкой, которая у него вместо фейса. Мэтт Деймон играл на штампах – какой-то очередной друг Оушена, ИМХО. Прекрасны колоритные второплановые мафиози и копы. Старичины Болдуин и Шин тоже порезвились на славу.



Пугали неожиданной концовкой – для меня в ней ничего неожиданного не было. Может быть, цинизм дал себя знать. Общее резюме: поняв, что «Оскара» ему не дадут, Мартин «положил» на серьезное кино и решил порезвиться, что у него прекрасно получилось, респект.



PS: космически понравился песняк, под который Николсон с бандой ехали на последнее «дело».
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Nozhniza 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм с отличными актерами и увлекательным сюжетом - может конечно и "скорцезе нет тот" и "эмоциональных взлетов и катарсиса" у фильма маловато,

но

это первая картина на которую не стыдно сходить после долгих месяцев беспросветной ...;%:?ни в кинотеатрах. А если посмотреть на список премьер, то и еще на пару месяцев вперед...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Max 2 апреля 2015, 12:51
Супер! Мне понравилось. Единственное, немного дурацкий конец. Но в общем-то на фоне всякого мусора что щас на экранах-это шедевр!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Crater 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 16/10/2006 - 20:20:53):а то жена-психолог вдруг находит кого-надо и тот по-ковбойски восстанавливает справедливость - тут Скорсезе конкретно лоханулся и пошел на поводу голливудской слащаво-корректности



Что значит "вдруг находит"? А конверт по-вашему на что?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Кино- прелесть. Не ожидала. Самое сильное впечатление- белые бахиллы в конце. Респект режиссеру!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Loshka 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (souvlaki, 20/10/2006 - 11:33:57):Авиатор, правда, показался более интересным.

не согласна Авиатор более тяжелый✊

Фильм прикольный особенно когда на последних пяти минутах убивают всех главных героев✊ И фраза Деймона -НУ И ЛАДНО в конце просто супер
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
anzhelika 2 апреля 2015, 12:51
Из всех претендентов на получение Оскара - этот фильм, на мой взгляд достоин этой награды. Отличная игра актёров. Не согласна с теми, кто считает конец фильма смазанным. Боевиков много, но запоминающихся очень мало. Этот однин из них! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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