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В «Отступниках» Мартин Скорсезе своеобразно продолжил аналитику социальных оснований американского государства, столь успешно проведенную в «Бандах Нью-Йорка». Теперь главный образ, символ и архетип американского общества, по Скорсезе, – крыса, жадная, подлая и вонючая. Ее невыносимый смрад ощущают все персонажи фильма – ощущают по той простой причине, что подавляющее большинство из них как раз тем и занимается, что невыносимо смердит. Спецотдел бостонской полиции засылает крысу (Леонардо…