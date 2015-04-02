В «Отступниках» Мартин Скорсезе своеобразно продолжил аналитику социальных оснований американского государства, столь успешно проведенную в «Бандах Нью-Йорка». Теперь главный образ, символ и архетип американского общества, по Скорсезе, – крыса, жадная, подлая и вонючая. Ее невыносимый смрад ощущают все персонажи фильма – ощущают по той простой причине, что подавляющее большинство из них как раз тем и занимается, что невыносимо смердит. Спецотдел бостонской полиции засылает крысу (Леонардо…
От всех этих актеров и Скорсезе в кресле режиссера я ожидал чего-то больше, по-моему он просто взял и В ТУПУЮ повторил гонконгский оригинал (отличие в концовках не в счет). Да, и по моему Джек Николсон вообще не в тему там, про мямлю Дэймона я вообще молчу. Короче лучше ещё раз посмотреть Рокировку. Кстати их вроде 3 части.
На счёт актёрской игры ничего сказать не могу, всё сделано как надо, режессура тоже не страдает. Но вот сценаристы подвели массово. 2,5 часа мозг сможет не каждый. Так что на цвет все фломастеры разные. Я не знаю в каком состоянии нужно было смотреть этот фильм, чтобы он понравился
Прежде всего, по духу это не фильм Скорцезе – это «заказуха». Жанровый флик, снятый на бредпиттовские бабки. Настоящий Скорцезе, ИМХО, – это The Raging Bull или The Taxi Driver – фильмы, повествующие о личностном кризисе и саморазрушении.
Жанровые же фильмы, то есть байопик «Авиатор», костюмная мелодрама «Эпоха невинности» или «рубилово» вроде «Банд Нью-Йорка» получаются у Мартина эдакими среднеголливудскими. И здесь тот же случай. Не сказать, чтобы «Отступники» это неудача. Если не знать, что это Скорцезе – это достижение. IMDB-шники сходу закатали его в 250 лучших фильмов всех времен и народов.
На мой же взгляд, от Скорцезе здесь остались только «юмор висельника» (моя любимая разновидность) и кровища-а-а-а-а-а.
Картина сделана очень добротно, монтаж хороший, характеры в целом убедительные. В принципе можно ставить твердую «четверку» из пяти.
Мне же в фильме не хватило эмоционального взлета, или, если выпендриваться, катарсиса. Но на то «Отступники» и боевик, и римейк гонконгской вполне бездумной фильмы.
Что касается актерских работ: Джек Николсон сыграл постаревшего Джека-Воробья – то есть мелкого беса с возрастом превратившегося в средних размеров дьявола. Его персонаж показался мне слишком одномерным и цинично сыгранным – видно, старику захотелось лавров Деппа. Лео мне, скорее, понравился, особенно в обличии недоумка-быка. Бог послал ему неблагодарную внешность и поэтому мне он кажется всегда несколько пошловатым, но играет славно. Ему бы нос сломать и пару-тройку десятков резких морщин на лице, а то очень трудно играть этой сковородкой, которая у него вместо фейса. Мэтт Деймон играл на штампах – какой-то очередной друг Оушена, ИМХО. Прекрасны колоритные второплановые мафиози и копы. Старичины Болдуин и Шин тоже порезвились на славу.
Пугали неожиданной концовкой – для меня в ней ничего неожиданного не было. Может быть, цинизм дал себя знать. Общее резюме: поняв, что «Оскара» ему не дадут, Мартин «положил» на серьезное кино и решил порезвиться, что у него прекрасно получилось, респект.
PS: космически понравился песняк, под который Николсон с бандой ехали на последнее «дело».
но
это первая картина на которую не стыдно сходить после долгих месяцев беспросветной ...;%:?ни в кинотеатрах. А если посмотреть на список премьер, то и еще на пару месяцев вперед...
Что значит "вдруг находит"? А конверт по-вашему на что?
не согласна Авиатор более тяжелый✊
Фильм прикольный особенно когда на последних пяти минутах убивают всех главных героев✊ И фраза Деймона -НУ И ЛАДНО в конце просто супер
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