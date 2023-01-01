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Скоро в прокате "Восставшая из ада"
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Любопытный Джордж
Любопытный Джордж, 2006: актеры и роли
Curious George
Любопытный Джордж
2006 / США
4.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Любопытный Джордж, 2006: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Мэттью О'Кэллаган
В ролях
Уилл Феррелл
Will Ferrell
Дрю Бэрримор
Drew Barrymore
Дэвид Кросс
David Cross
Юджин Леви
Eugene Levy
Джоан Плоурайт
Joan Plowright
Дик Ван Дайк
Dick Van Dyke
Фрэнк Уэлкер
Frank Welker
Александер Гулд
Alexander Gould
Билли Уэст
Billy West
Клинт Хауард
Эд О'
Эд О`Росс
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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