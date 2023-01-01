Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Восставшая из ада" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любопытный Джордж Любопытный Джордж
Киноафиша Фильмы Любопытный Джордж Любопытный Джордж, 2006: актеры и роли
Curious George Любопытный Джордж 2006 / США
4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Любопытный Джордж, 2006: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Мэттью О'Кэллаган
В ролях
Уилл Феррелл Уилл Феррелл Will Ferrell Дрю Бэрримор Дрю Бэрримор Drew Barrymore Дэвид Кросс Дэвид Кросс David Cross Юджин Леви Юджин Леви Eugene Levy Джоан Плоурайт Джоан Плоурайт Joan Plowright Дик Ван Дайк Дик Ван Дайк Dick Van Dyke Фрэнк Уэлкер Фрэнк Уэлкер Frank Welker Александер Гулд Alexander Gould Билли Уэст Billy West Клинт Хауард Эд О' Эд О`Росс
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Related video
Из матери пятерых в мадам Грицацуеву: преображение на «Модном приговоре» шокирует
В СССР внимания не обратили: квартира Нади из «Иронии судьбы» любого доведет до истерики
От застенчивой девочки ни следа: звезда «Ералаша» превратилась в роковую красотку
Британцы в ужасе: Меган Маркл готова перевоплотиться в принцессу Диану
Как в СССР такое допустили? Этот фильм оскорбил каждого чиновника
Внучка Гайдая снялась в одном из его самых провальных фильмов, а вы и не заметили (фото)
Этот фильм опередил свое время на 20 лет: в СССР его не поняли
Видно все изъяны: пропавшую 63-летнюю звезду «Ассы» показали без прикрас
Найдите десять отличий: жены двух королей на одно лицо (фото)
Аглая Тарасова отказалась от настоящего имени ради карьеры: что с ним не так
Больше не Стриженова: наследница династии открестилась от фамилии
«Девчонки, вам крышка»: сыновья Светиковой из «Фабрики звезд» растут красавчиками
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше