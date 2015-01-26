Когда человек по имени Хьюстон просит Любопытного Джорджа принять участие в очень важной космической миссии. Джордж проходит специальную космическую подготовку, но после выполнения миссии совершает аварийную посадку в Африке. Пока встревоженный Человек в Желтой Шляпе ищет его, Любопытный Джордж смело исследует джунгли и по пути заводит новых друзей. Наконец-то воссоединившись, два лучших друга отправляются в очередное незабываемое приключение.
Третья часть серии полнометражных мультфильмов о смышленой обезьянке Джордже и его друге, музейщике Тэде. На этот раз отважный Джордж отправляется в космос с особо важным поручением, но настоящие приключения ждут его по возвращении — герою приходится сделать аварийную посадку в джунглях.
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