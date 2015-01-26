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Постер мультфильма Любопытный Джордж 3
Постер мультфильма Любопытный Джордж 3
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 5.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Любопытный Джордж 3

Любопытный Джордж 3

Curious George 3: Back to the Jungle 18+
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Факты

О фильме

Когда человек по имени Хьюстон просит Любопытного Джорджа принять участие в очень важной космической миссии. Джордж проходит специальную космическую подготовку, но после  выполнения миссии совершает аварийную посадку в Африке. Пока встревоженный Человек в Желтой Шляпе ищет его, Любопытный Джордж смело исследует джунгли и по пути заводит новых друзей. Наконец-то воссоединившись, два лучших друга отправляются в очередное незабываемое приключение. 

  • Мультфильм создан по мотивам детских книг супружеской пары Ханса Аугусто и Маргарет Рей. Незадолго до вторжения гитлеровской армии в Париж во время Второй мировой войны они бежали из города на  самодельных велосипедах и сумели унести с собой несколько своих незавершенных рукописей про Джорджа. 
  • Сюжетно он является финалом одноименного мультсериала, идущего по детскому каналу PBS Kids, завершая его первый сезон. Актер озвучания Фрэнк Уэлкер озвучил Джорджа в сериале и во всех трех фильмах франшизы. 
  • Изначально мультфильм создавался как попытка студии Universal Pictures возродить популярность 2D-анимации. Попытка не удалась, однако мультфильм завоевал огромную популярность среди детской аудитории, что позволило студии запустить целую франшизу, начав разработку сиквелов в том же стиле. 
     

Третья часть серии полнометражных мультфильмов о смышленой обезьянке Джордже и его друге, музейщике Тэде. На этот раз отважный Джордж отправляется в космос с особо важным поручением, но настоящие приключения ждут его по возвращении — герою приходится сделать аварийную посадку в джунглях.

Страна США
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 26 января 2015
Дата выхода
26 января 2015 Бразилия
30 сентября 2015 Великобритания
20 августа 2015 Германия
23 июля 2015 Дания
26 января 2015 Румыния AP
23 июня 2015 США
MPAA G
Сборы в мире $1 313 940
Производство Imagine Entertainment, Universal 1440 Entertainment, WGBH
Другие названия
Curious George 3: Back to the Jungle, Ciekawski George 3: Powrót do dżungli, Curioso come George 3 - Ritorno nella giungla, George, o Curioso - De Volta à Selva, George, O Curioso 3, George, o curioso 3 - De volta para a selva, Georges le petit curieux 3: Retour dans la jungle, Jorge el Curioso 3: Vuelta a la jungla, Meraklı Maymun 3: Ormana Dönüş, Nicke Nyfiken 3 - Tillbaka till djungeln, Nysgjerrige nils 3: Tilbake til jungelen, Peter Pedal: På eventyr i junglen, Radoznali Džordž 3: Povratak u džunglu, Любопытный Джордж 3, 劇場版　おさるのジョージ3 ジャングルへ帰ろう, 好奇猴喬治3：重返叢林
Режиссер
Фил Вайнштейн
В ролях
Фрэнк Уэлкер
Фрэнк Уэлкер
Джефф Беннетт
Джефф Беннетт
Джон Гудман
Джон Гудман
Фил ЛаМарр
Фил ЛаМарр
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
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